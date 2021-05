La polizia municipale si mostra alla città

ALESSANDRIA - Sabato il comando dei vigili urbani di via Lanza ad Alessandria ha aperto le porte ai cittadini per fare conoscere strumenti e attività di un corpo di forze dell'ordine che è cambiato nel corso di questi anni.

La scelta in occasione del bicentenario dalla fondazione della Municipale di Alessandria, con il momento solenne di benedizione della bandiera del Corpo. La giornata di sabato è stata l'occasione per far conoscere il lavoro quotidiano degli Agenti e di come siano cambiati i loro ruoli, anche grazie alle nuove tecnologie.