Pro Vercelli, Feralpi Palermo e Modena, primi acuti

ALESSANDRIA - Il fattore campo funziona, nel primo atto del turno nazionale dei playoff.

Funziona per la Pro Vercelli, che va sotto dal dischetto (dopo aver fallito il primo rigore) con il SudTirol (Casiraghi il marcatore), ma nella ripresa ribalta, prima con Emmanuello su punizione e, allo scadere, dagli undici metri, con Costantino che non sbaglia il penalty concesso per intervento ai danni di Comi.

Di misura la Feralpi Salò: allì11' del secondo tempo la rete di Tulli basta per battere il Bari.

Ex Grigi protagonisti tra Palermo e Avellino: grande agonismo fin da subito, sblocca Floriano al 42' della ripresa, su rigore, al 2' di recupero Ciancio colpisce la traversa.

Modena ipoteca la qualificazione passando in casa dell'Albinoleffe, grazie alla rete di Spagnoli al 28' del primo tempo.

Un solo pareggio, 1-1 tra Matelica (con alcune assenze per covid) e Renate: tutto in sei minuti, al 35' della ripresa Mbaye per i marchigiani, al 41' Silva per la squadra di Aimo Diana.

Mercoledì le gare di ritorno: una delle cinque promosse sfiderà nei quarti di finale i Grigi, che oggi hanno disputato una partita a ranghi contrapposti (LEGGI QUI IL COMMENTO DI LONGO), sorteggio giovedì 27, andata in trasferta il 30 e ritorno il 2 giugno al Moccagatta.