Occupa abusivamente alloggio Atc, denunciato

ALESSANDRIA - Controllo straordinario di controllo. Ieri mattina, al termine di una attività investigativa nel territorio del quartiere Cristo, il personale della Polizia Municipale (Distretto Sud) ha disposto un posto di controllo mirato presso un’abitazione di via Gandolfi. Da giorni, infatti, era stata notata una persona muoversi in modo sospetto.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo, un marocchino di anni 39, aveva occupato abusivamente i locali di proprietà dell’ATC.

Al termine delle procedure per l’identificazione è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria per i reati di invasione di terreni e fabbricati, oltre che per la violazione delle norme sull'immigrazione essendo risultato clandestino sul territorio nazionale.