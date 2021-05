Donazioni in Senologia e DH Oncoematologico dalla Bios: il grazie dell’azienda

ALESSANDRIA - Sempre accanto alle pazienti, anche a distanza. Sono le volontarie dell’Associazione Bios – donne operate al seno che anche in questo periodo di emergenza non hanno smesso di esprimere la loro generosità e il loro affetto nei confronti dell’azienda ospedaliera di Alessandria.

Le ultime loro donazioni riguardano in particolare il Day Hospital Oncoematologico e il Centro Senologico. Per il primo, nel quale erano solite offrire le colazioni ai pazienti in attesa, hanno infatti consegnato ben 4 monitor multiparametrici e 4 tavoli servitori. Al Centro diretto dal dottor Carlo Vecchio è stato invece donato un ecografo, utile alla diagnosi senologica.

«L’ospedale di Alessandria ringrazia di cuore l’Associazione Bios per la vicinanza, la solidarietà e la sensibilità che da sempre contraddistingue le sue volontarie».