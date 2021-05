Atc Piemonte Sud: approvati 12 progetti con il 'Super bonus'

ALESSANDRIA - Anche gli enti proprietari di patrimonio edilizio residenziale pubblico possono accedere al 'Super bonus' individuando gli immobili candidabili e i percorsi attraverso i quali realizzare gli interventi necessari: tra la fine di marzo e quella di aprile, così, il Cda dell'Agenzia territoriale per la casa ha approvato i progetti esecutivi di ben 12 interventi di riqualificazione.

"I siti individuati sono quelli di Spinetta Marengo, Cassine, Cherasco, Fossano, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Casale Monferrato, due a Villanova d'Asti e tre ad Asti - spiega il presidente Paolo Caviglia (foto sotto) - Il totale è di oltre 6,6 milioni di euro, autorizzando nel contempo l’avvio delle procedure per l’individuazione, attraverso gare d’appalto, degli operatori che realizzeranno i lavori necessari. Gli interventi riguarderanno fabbricati che, nel complesso, contano poco meno di 150 unità abitative e quindi contribuiranno a migliorare la qualità della vita per un significativo numero di utenti e famiglie".

Non solo: Caviglia sottolinea infatti che "è importante l’aspetto ambientale, vera ratio del provvedimento d’incentivo, che porterà a ricadute sicuramente positive se consideriamo che in molti casi si tratta di fabbricati ormai datati e ad elevato consumo energetico e che, in non poche situazioni, vedranno la loro efficienza energetica salire di ben più delle due classi minime previste dal decreto per poter accedere ai benefici fiscali e finanziari".