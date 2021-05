"Ospedale risponde", in diretta con la Chirurgia Toracica

ALESSANDRIA - Si conclude oggi, venerdì 14 maggio, la settimana dedicata alla Chirurgia Toracica con una diretta sui social dell’azienda ospedaliera di Alessandria, a partire dalle ore 14.30, per rispondere alle domande dei cittadini.

Grazie alla campagna social “Ospedale Siamo Noi”, ogni settimana l’azienda conduce l’utenza alla scoperta di una struttura diversa al fine di presentarne le numerose attività e i professionisti, fornendo anche strumenti utili per l’accesso ai servizi. Dal 10 al 14 maggio, quindi, sui social aziendali sono state pubblicate le foto del team della Chirurgia Toracica, un video di spiegazione degli interventi e delle metodologie utilizzate nel realizzarli e un’infografica dedicata agli orari e ai contatti di riferimento.

Guidati dai membri dello staff, il tour virtuale ci ha portati alla scoperta di uno dei cinque reparti in Piemonte di chirurgia toracica che vanta una grande e importante collaborazione e condivisione di spazi e competenze con la Cardiochirurgia e la Cardiologia, elemento che ad esempio consente ai professionisti di svolgere grossi interventi di chirurgia toracica con l’ausilio di metodiche paracorporee, ovvero con la circolazione extracorporea. Il reparto si occupa di tutte le patologie chirurgiche del torace, con una prevalenza del 70% in ambito oncologico. L’innovazione è poi garantita dalla chirurgia robotica che permette di effettuare interventi mininvasivi, riducendo così il trauma per i pazienti e abbreviando dolore e degenza post operatoria.

Un format altamente informativo e coinvolgente che prevede ogni venerdì una nuova rubrica, realizzata in collaborazione con RadioGold, in cui “L’Ospedale Risponde” alle domande più frequenti sulle patologie relative alla struttura di riferimento e che vengono inviate nei giorni precedenti dai cittadini. Oggi alle ore 14.30, in diretta Fecebook e YouTube, il direttore della Chirurgia Toracica Maurizio Mancuso sarà quindi a disposizione degli spettatori per precisazioni e approfondimenti. Potete inviare le vostre domande alla mail comunicazione@ospedale.al.it.