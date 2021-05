Due gol per tempo, la gioia di Podda

ALESSANDRIA - Due gol per tempo, la gioia di Lollo Podda che completa il poker al Canelli, la condizione in crescita di Di Quinzio e Chiarello, le indicazioni utili per Casarini e Parodi (Crisanto, di fatto, mai impegnato): le note utili per Moreno Longo arrivano anche da 90' di buona intensità, aggiungendo lavoro tecnico e insistendo su concetti, come la densità di uomini in area, che sono fondamentali per il tecnico dei Grigi. Non riesce ancora a sbloccarsi Stanco, a cui l'allenatore concede l'intera gara: almeno tre buone opportunità, su cui è impreciso.

LEGGI QUI L'ANALISI DI MORENO LONGO

LA 'PRIMA' DI GIORNO

Longo propone lo stesso undici indiziale schierato con la Caratese, ma in panchina ci sono Casarini , Parodi e Crisanto, i primi tre a rientrare in campo. Subito due occasioni in avvio: al 2' Bruccini lancia in profondità Mustacchio, che si incunea tra Picone e Lumello, prima conclusione respinta, riprende Stanco, ma calcia addosso al portiere. Due minuti dopo è Giorno a toccare di poco sul fondo. Alessandria in vantaggio al 7', mischia in area, il tocco decisivo, sottoporta, di Di Gennaro. Raddoppio sfiorato al 24', missile di Bruccini dai 20 metri, Zeggio si supera e salva in angolo. Ancora il numero uno ospite impegnato, in due tempi, su Mustacchio. Al 40' Giorno apre a sinistra per Arrighini, entra in area, doppio dribbling, un po' troppo ostinato, e la conclusione è alta. Al 43' il secondo gol: Mustacchio si allarga a sinistra, cross in area, ci provano in due, risolve Giorno in rovesciata, prima rete anche per lui in maglia grigia.

I PRIMI RITORNI

Sette cambi a inizio ripresa, anche due dei primi tre che si sono negativizzati, Crisanto tra i pali e Casarini (nuovo look completamente rasato) in mezzo. Al 1' subito occasione per Chiarello, deviazione in corsa, sul fondo. Al 4' Stanco impatta male un cross di Mora, palla alta (e di tanto) sulla traversa. Al quarto d'ora dentro anche Parodi e Podda. Al 18' Casarini colpisce di test sul cross di Rubin, un metro alto. Ci prova anche Parodi (20'), sul fondo. Al 21' cross di Podda sul primo palo, Stanco in scivolata non ci arriva. Il destro di Giorno dai 20 metri passa sulla traversa. Al 31' doppio salvataggio di Vassallo, prima su Chiarello e poi, in volo, di pugno, su Casarini. Spazio anche a Crosta, ma per i portieri dell'Alessandria non c'è lavoro. Al 44' il 3-0 è un autogol, sul cross di Chiarello da destra, nel tentativo di anticipare Stanco Picone tocca alle spalle del suo portiere. Al 1' di recupero ci sono applausi anche per Podda che, sul secondo palo, schiaccia alle spalle di Vassallo, primo gol in maglia grigia. Vassallo si riscatta un minuto dopo sulla punizione di Di Quinzio, neutralizzata on i pugni

ALESSANDRIA - CANELLI 4-0

Marcatori: pt 7' Di Gennaro, 43' Giorno; st 44' Picone (a), 46' Podda



ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri (1'st Crisanto - 27'st Crosta); Bellodi (15'st Podda), Di Gennaro (1'st Cosenza), Prestia (1'st Macchioni); Mora (15'st Parodi), Giorno, Bruccini (1'st Casarini), Celia (1'st Rubin); Mustacchio (1'st Chiarello), Stanco, Arrighini (1'st Di Quinzio). A disp.: Crosta. All.: Longo

CANELLI (4-3-3): Zeggio; Annone, Picone, Lumello, De Simone; Parisio, Acosta, Carrese; Madeo, Di Santo, Bosco. A disp.: Vassallo, Porcu, Todaro, Bresciani, Dellagaren, Negro, Laneve, Tozaj, Parpaiola, Gateano, Soplantai. All.: Gardano

ARBITRO: Teghille di Collegno

ASSISTENTI: Cusumano di Collegno e Galasso di Torino.