Installato un semaforo davanti al carcere

ALESSANDRIA - Il Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria esprime soddisfazione per il risultato raggiunto: «Da tempo aspettavamo il posizionamento di un semaforo davanti all’Istituto Penitenziario di San Michele, ma la richiesta di mettere in sicurezza il tratto stradale, più volta rivolta agli organi preposti, era rimasta inascoltata. Finalmente il semaforo è entrato in funzione; l’interessamento costante e l’impegno profuso dal consigliere Maurizio Sciaudone ha permesso di risolvere un problema da anni irrisolto, che rappresentava un fattore di alto rischio per operatori e visitatori».