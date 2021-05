Artico: "Una settimana in più per recuperare tutti"

ALESSANDRIA - Che il calendario dei playoff della Lega Pro dovesse slittare per il 'caso Virtus Verona' (LEGGI QUI) era inevitabile. "Se sarà un vantaggio o uno svantaggio lo dirà il campo. Stare fermi così tanti giorni è sempre un rischio, perché gli allenamenti sono fondamentali, ma più di tutto fa l'adrenalina della partita. Per l'Alessandria, però, sette giorni in più a disposizione vanno capitalizzati per trovare la migliore condizione e l'atteggiamenro che ci hanno permesso di realizzare una rimonta straordinaria. Vale, soprattutto, per i giocatori fermati perché positivi, che stanno gradatamente rientrando. Sotto questo aspetto è una opportunità per noi". Fabio Artico non è sorpreso dalle novità, "credo che la scelta di non toccare la formula sia corretta. Gare ravvicinate? Lo sarebbero state comunque, in questo modo c'è, anche, un margine - aggiunge il dg - per eventuali spostamenti nel caso di altri rinvii forzati".

Sorprese dal primo turno? "Il Grosseto o, se preferite, il crollo del Lecco, anche se i lombardi, nelle ultime gare, erano in flessione. Sicuramente anche il Foggia: mi sarei aspettato qualcosa in più dal Catania, ma i pugliesi sono una formazione giovane, con una buonissima organizzazione di gioco e alcuni elementi che giudico molto interessanti".

Nella prima amichevole ho rivisto l'Alessandria 'pre Como'. Sfruttiamo al meglio l'opportunità di lavorare su condizione e testa

TEST DI ECCELLENZA

Saranno due formazioni di Eccellenza le avversarie dei prossimi due test, al Moccagatta, che Longo ha chiesto. "Non è facile trovare squadre, perché la D sta ancora giocando e, in B, alcune società, contattate, chiuderanno la stagione con l'ultima giornata, senza 'supplementi' di amichevoli. Per questo, come già per la Folgore Caratese, ringraziamo Canelli e Albese, che si sono messe a disposizione e hanno accolto la nostra proposta". Prima avversaria il Canelli, che è fra le candidate alla D: domani, alle 15, al Moccagatta una delle compagini che non ha mai smesso di lavorare, anche nel periodo dello stop dei campionati. Possibile uno scampolo anche per Casarini, Parodi e Crisanto, i primi tre a negativizzarsi.

Domenica, sempre alle 15, arriverà l'Albese. Indicazioni dalla prima verifica? "Positive: al netto del risultato, mi ha convinto l'approccio, ho rivisto, a tratti, la determinazione, la voglia e il gioco che sono stati la nostra identità - aggiunge Artico - per molte settimane. Ho visto una squadra sempre più vicina all'Alessandria 'pre Como' ".