Terzo Valico: il commissario Mauceri venerdì ad Alessandria

ALESSANDRIA - Venerdì 14 maggio il commissario del Terzo Valico, Calogero Mauceri (foto sotto), sarà ad Alessandria per incontrare in primis i sindaci dei territori coinvolti dal progetto e per discutere con loro dei progetti da realizzare e, soprattutto, dei fondi - i 49 milioni di euro di compensazione - in arrivo.

Il confronto dovrebbe tenersi in mattinata alla Scuola allievi agenti della Polizia di Stato, ad Alessandria, e sarà uno step importante nel cronoprogramma dell'intero piano, perché una volta stabilito l'arrivo dei finanziamenti, si potrà finalmente avviare l'iter realizzativo dei vari interventi previsti.