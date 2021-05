Cercasi pizzaiolo, manutentori, ingegneri

ALESSANDRIA - Il Centro per l'Impiego di Alessandria ha selezionato alcune offerte di lavoro di vario generre. Ecco gli aggiornamenti della settimana.

Azienda privata ricerca 1 PIZZAIOLO CON ESPERIENZA Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di pizzaiolo. Requisiti: Indispensabile esperienza pregressa nel ruolo. Patente b ed automunito. Sede di lavoro: Frazione di Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time. Orario di lavoro dalle 17 alle 24. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 17069

Azienda privata ricerca 1 IMPIEGATO TECNICO DI CANTIERE IN TIROCINIO Mansioni: la risorsa supporterà l’assistente tecnico di cantiere nella gestione delle squadre, nella contabilità di cantiere e nel coordinamento di mezzi e maestranze. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di geometra, di buona conoscenza del pacchetto Office. Patente b ed automunito.

Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti posso candidarsi sul sito www.iolavoro.org , cod. offerta 17028

Azienda privata ricerca 1 SISTEMISTA Mansioni: Sistemista addetto/a realizzazione reti ed assistenza sistemistica. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di scuola media superiore, ottima conoscenza del settore sistemistico (hardware e software), buona conoscenza della lingua inglese ed esperienza preferibile. Patente b ed automunito. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 16933

Azienda privata ricerca 1 CONDUCENTE DI AUTOCARRO CON FUNZIONI DI OPERAIO IN CANTIERI MOBILI Mansioni: la persona si occuperà di guidare autocarro e di sbobinamento e posa Cavi ferroviari con uso di carrello ferroviario, si richiede esperienza in ambito costruzioni su cantieri mobili. Requisiti: esperienza nel ruolo e patente C, disponibilità a lavori in esterno, saltuarie trasferte giornaliere e notturne, automunito. Sede di lavoro: zona vicinanze Alessandria. Inserimento: tempo determinato. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 13977

Azienda privata ricerca 1 BANCONISTA DI TAVOLA CALDA Mansioni: preparazione e somministrazione cibi da asporto con utilizzo di friggitrice e piastra, farcitura panini e cottura di altri piatti semplici, servizio bevande al banco. Requisiti: preferibile qualifica alberghiera, buon utilizzo delle attrezzature indicate o passione per la cucina. Ottime doti relazionali, capacità di lavorare in piccolo gruppo. Sede di lavoro: Alessandria centro- orario part time alternato (mattina o sera)

Tipologia di inserimento: iniziale tirocinio part time retribuito, segue un possibile inserimento in apprendistato per cui l'età massima è 29 anni. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 13732

Azienda privata ricerca 1 ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE CON ESPERIENZA Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di assistente tecnico di cantiere: addetto/a gestione operai, contabilità di cantiere, coordinamento di mezzi e maestranze. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di scuola superiore da geometra, di buona conoscenza del pacchetto Office, indispensabile esperienza nell’attività preferibilmente nel settore FTTH. Patente b ed automunito.

Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 16768

Azienda privata ricerca 1 INGEGNERE PROGETTISTA DELLE TELECOMUNICAZIONI Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di progettista delle comunicazioni: addetto/a progettazione tecnica, gestione e relazione con i clienti, progettazione architettura di rete Open Fiber.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria o Architettura, buona conoscenza del pacchetto Office, conoscenza di PNI, GIS e sistemi di progettazione (autocad ecc.).Preferibili conoscenze tecniche in ambito di progettazione FTTH. Patente b, automunito. Esperienza preferibile.

Sede di lavoro: Alessandria

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 16493

Azienda privata ricerca 1 INGEGNERE Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiuto sperimentatore per prove in sito su tratti autostradali. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di laurea in ingegneria, in possesso di patente b ed automunito. Macchinari da utilizzare carotatrici, pacometro, georadar, sclerometro, soniche. Esperienza non necessaria. Sede di lavoro: Tratti autostradali A7-A26 Alessandria - Tortona. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 5 mesi con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00.

Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 12932

Azienda privata ricerca 1 GEOMETRA DA CANTIERE Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiuto sperimentatore per prove in sito su tratti autostradali. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico per geometri, in possesso di patente b ed automunito. Macchinari da utilizzare carotatrici, pacometro, georadar, sclerometro, soniche. Esperienza non necessaria. Sede di lavoro: Tratti autostradali A7-A26 Alessandria - Tortona. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 5 mesi con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 12851

Azienda privata ricerca 1 APPRENDISTA INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere manutenzioni elettriche, pulizia cabine elettriche, lavaggio pannelli, manutenzioni meccaniche su strutture di fissaggio dei pannelli, realizzazione di impianti elettrici e piccoli lavori edili correlati. Requisiti: età richiesta da 18 a 29 anni. Non è richiesta esperienza nella mansione, ma interesse e motivazione di acquisire le competenze specifiche, con intraprendenza e proattività. Requisito obbligatorio: possesso di patente B e automunito. Sede di lavoro: trasferte giornaliere in Piemonte e settimanali in Italia. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 14476

Azienda privata ricerca 1 MURATORE Mansioni: la persona si occuperà di lavori di costruzione e ristrutturazione in edilizia civile. Requisiti: esperienza nella mansione, patente B e in possesso di mezzo proprio. Sede di lavoro: provincia di Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 4 mesi con orario di lavoro full time, inquadramento al 2° o 3° livello. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 16407

Azienda privata ricerca 1 MECCANICO DI MACCHINE AGRICOLE CON ESPERIENZA Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di meccanico addetto/a riparazione macchine agricole, trattori agricoli. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di licenza media, di residenza in Alessandria o zone limitrofe, di patente b (ed eventualmente di patente c), conoscenza meccatronica di base, esperienza indispensabile. Possibile trasferte brevi per riparazioni mezzi agricoli non trasportabili in officina. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: inizialmente contratto a tempo determinato con la prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato con orario full-time dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 14948

Azienda privata ricerca 1 ELETTRICISTA MANUTENTORE IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI Mansioni: la persona ha esperienza in manutenzione impianti civili ed industriali anche tecnologici.

Requisiti: patente B, disponibilità a brevi trasferte, automunito, collaborativo ed autonomo, buon uso attrezzature manuali ed elettriche, buona conoscenza informatica. Sede di lavoro: zona vicinanze Alessandria. Inserimento: tempo determinato 3 mesi. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 14499

Azienda privata ricerca 1 TECNICO DI CANTIERE EDILE Mansioni: la persona si occuperà di svolgere e organizzare lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, misurazioni, documentazione fotografica, lettura di manuali e caratteristiche tecniche dei prodotti, rapporti con la clientela e con gli operai. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, intraprendenza, voglia di fare, predisposizione ai rapporti interpersonali, disponibilità allo svolgimento di mansioni manuali tipiche dei cantieri edili. Richiesto diploma di scuola media superiore, patente B e automunito. Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 14462.

Azienda privata ricerca 1 VITICOLTORE VIGNAIOLO Mansioni: la persona ha esperienza nella cura dei vigneti e nella manutenzione attrezzature per agricoltura. Requisiti: esperienza nel ruolo e patente B, disponibilità a brevi trasferte, automunito. Sede di lavoro: zona vicinanze Alessandria. Inserimento: tempo determinato 6 mesi con possibile conferma. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 14405

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A VENDITE IN TIROCINIO Mansioni: la persona si occuperà di vendita di articoli per l'illuminazione. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, attitudine alla vendita e predisposizione al contatto con il pubblico, buone competenze informatiche e nell'utilizzo dei social più diffusi, diploma di scuola media superiore. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto iniziale di tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione, orario di lavoro full time dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 13896

Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE OPERAIO STAMPAGGIO ED ESTRUSIONE Mansioni: la risorsa sarà inserita all’interno del reparto produttivo di stampaggio e/o estrusione, nello specifico dovrà:

• Operare secondo procedure prescritte ed eseguire anche operazioni manuali sul prodotto

• Eseguire il controllo visivo e dimensionale della conformità del prodotto

• Effettuare l’etichettatura ed il confezionamento del prodotto finito

Requisiti:età richiesta da 18 a 29 anni. Diploma di indirizzo tecnico. Conoscenza del pacchetto Office

Richiesta affidabilità, serietà, attitudine al lavoro di squadra ed attenzione a tutti gli aspetti di Sicurezza e Qualità. Tipologia di inserimento: TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO: Full-time, lavorando dal lunedì al venerdì su due turnazioni 06-14 e 14-22

Al termine possibilità di assunzione con contratto di apprendistato. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod offerta 14769

Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE GRAFICO MULTIMEDIALE Mansioni: la risorsa sarà inserita nel reparto Marketing e si occuperà della progettazione e realizzazione di contenuti ed aspetti grafici finalizzati alla stampa o alla pubblicazione sui media digitali. Requisiti:età richiesta da 18 a 29 anni. Il candidato dovrà possedere conoscenze avanzate dei principali software di grafica (pacchetto Adobe, in particolare Photoshop, Illustrator, InDesign) e padronanza della tecnica fotografica in studio. Costituiscono requisiti preferenziali: conoscenza di software di progettazione 3D e di editing video. Tipologia di inserimento: TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO

Al termine possibilità di assunzione con contratto di apprendistato. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod offerta 14768

Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE TECNICO RICERCA&SVILUPPO Mansioni: la risorsa sarà inserita nel reparto Ricerca e Sviluppo e si occuperà di realizzare disegni tecnici di prodotti finiti e tavole sulla base di indicazioni date dal progettista. Dovrà inoltre eseguire prove su prodotti; coadiuvare il superiore nella stesura delle specifiche tecniche ed effettuare piccole attività di manutenzione o collaudo. Requisiti:età richiesta da 18 a 29 anni. Diploma di indirizzo tecnico

Il candidato dovrà possedere buona conoscenza di software per disegno tecnico (Autocad e Solidworks) e del pacchetto Office. E’ richiesta la capacità di realizzare disegni tecnici per mezzo di CAD 2D e 3D; capacità di eseguire test e redigere specifiche con Word; affidabilità; attitudine al lavoro di squadra ed attitudine manuale a operazioni di smontaggio, manutenzione, montaggio di schede e componenti elettronici. Tipologia di inserimento: TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO full time orario dalle 8,30 alle 17,30. Al termine possibilità di assunzione con contratto di apprendistato. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 14767

Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE HELP DESK TECNICO Mansioni: la risorsa sarà inserita nel reparto commerciale e si occuperà di svolgere attività di primo supporto tecnico telefonico ai clienti, presa in carico delle problematiche riscontrate e individuazione delle soluzioni corrispondenti.

Requisiti: età richiesta da 18 a 29 anni. Diploma indirizzo tecnico. Sono richieste spiccate doti comunicative e di relazione, capacità di analisi, problem solving, attitudine al lavoro di squadra e una attitudine manuale a operazioni di smontaggio, manutenzione, montaggio di schede e componenti elettronici. Ottima conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di una seconda lingua Francese o Tedesco. Buona conoscenza del Sistema Operativo Microsoft, del pacchetto Office e di programma di posta elettronica. Requisito obbligatorio: possesso di patente B e automunito. Sede di lavoro: provincia di Alessandria. Tipologia di inserimento: TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO FULL-TIME, al termine possibilità di assunzione con contratto di apprendistato. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod offerta 14730

Azienda privata ricerca 2 ADDETTI ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI Mansioni: la persona si occuperà di manutenzione aree verdi (taglio prati, potatura, concimazione...) con l'utilizzo di tosaerba, decespugliatori, rastrelli, cesoie. Requisiti: è gradita ma non indispensabile esperienza nella mansione, buona prestanza fisica e resistenza alla fatica, buona manualità, capacità di adattamento e propensione al lavoro di gruppo, patente B. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Provincia di Alessandria. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta14443

Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A VENDITE SISTEMI DI COGENERAZIONE Mansioni: la risorsa si occuperà della vendita di sistemi di cogenerazione in affiancamento all’impiegato tecnico. Requisiti: la risorsa ideale ha un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, attitudine alla vendita e predisposizione al contatto con il pubblico, laurea in architettura o ingegneria, residenza in Alessandria o zone limitrofe e buona conoscenza informatica. In possesso di patente b ed automunita. Sede di lavoro: Alessandria.Tipologia di inserimento: contratto iniziale di tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione, orario di lavoro full time dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 14428

Azienda privata ricerca 1 RETTIFICATORE SU MACCHINE UTENSILI CN: Mansioni: la pesona sarà inserita nel settore della fabbricazione stampi ad iniezione per materie plastiche ricerca un rettificatore su macchine CNC, rettifiche universali ed esterne e rettifiche manuali. Lettura del disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di lavoro.

Requisiti: esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di rettificatore su macchine CNC; diploma di istruzione secondaria superiore; conoscenza lingua inglese. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Sede di lavoro: Castellazzo Bormida (AL). Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 14331.