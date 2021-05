Scrittura: torna il laboratorio "Sulle strade della memoria"

ALESSANDRIA - L’Associazione BlogAl in collaborazione con la biblioteca civica Francesca Calvo di Alessandria e la compagnia teatrale Gli illegali, con il supporto e il contributo della Fondazione SociAl, organizza venerdì 7 maggio, dalle 19 alle 21, il laboratorio di scrittura "Sulle strade della memoria". Il laboratorio verrà tenuto da Massimo Brioschi e sarà un evento online, ospitato nella sala virtuale della Fondazione SociAl.



Cibarsi della memoria

"L’obiettivo è scrivere un racconto partendo da un evento proprio o della propria famiglia, che possa confluire nel flusso della storia della nostra città, Alessandria - spiegano gli organizzatori - Attraverso il gioco della scrittura, si andrà a spasso nella memoria, personale e collettiva, per scrivere un racconto originale e proprio. Le strisce dei Peanuts di Charles Schultz, i drammi di Shakespeare, i romanzi di Italo Calvino, i racconti di Charles Bukowski, i best seller di Fabio Volo. Quanto sembrano distanti tra loro queste opere! Ma una cosa le accomuna: la biografia degli autori, in filigrana o esposta. Cibarsi della propria vita e della propria memoria è il punto iniziale di ogni opera creativa. Anche noi possiamo provare a utilizzare la nostra memoria, a giocare con i nostri ricordi creando un racconto del tutto nuovo".