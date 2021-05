Alessandria - Pro Patria: ultimo atto

ALESSANDRIA - Dieci assenti nell'Alessandria (Prestia non è neppure in panchina), otto nella Pro Patria: squadre rivoluzionate per l'ultimo atto della stagione regolare, che non ha peso per entrambe le formazioni.

Longo conferma il 3-4-3, avanzando Di Quinzio a sinistra e, di fatto, solo Stanco attaccante di ruolo. In difesa tornano Cosenza e Macchioni, in mezzo Giorno e Bruccini, con Mora e Celia esterni. Solo sei in panchina, con due portieri. Pro Patria con il 3-5-2, Javorcic in avanti propone Latte Lath e Kolaj, con Castelli in panchina

ALESSANDRIA - PRO PATRIA

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

4' Occasione gol per la Pro Patria: errore di Giorno, scatta Kolaj, in mezzo per Ferri, provvidenziale Cosenza alza sulla traversa

1' Di fornte le due difese meno battute del girone

Le formazioni

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Bellodi, Cosenza, Macchioni; Mora, Giorno, Bruccini, Celia; Mustacchio, Stanco, Di Quinzio. A disp.: Crosta, Chiarello, Arrighini, Podda, Di Gennaro, Rubin, Baschiazzorre. All.: Longo

PRO PATRIA (3-5-2): Greco; Gatti, Boffelli, Saporetti; Cottarelli, Spizzichino, Nicco, Ferri, Masetti; Kolaj, Latte Lath. A disp.: Di Lernia, Compagnoni, Molinari, Le Noci, Pizzul, Piran, Pisan, Castelli, Vaghi. All.: Javorcic

ARBITRO: Gemelli di Messina

ASSISTENTI: Grasso di Acireale e Picciché di Trapani, quarto ufficiale Fontani di Siena

NOTE: Giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Angoli: Recupero: