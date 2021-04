Loredana, i libri e quel bancone sotto i portici

ALESSANDRIA - Il Covid-19 qualche settimana fa ci ha portato via Riccardo Aprile, figura storica del commercio alessandrino con il suo bancone di libri sotto i portici di corso Roma. La figlia Loredana lo ha riaperto e lo scrittore Pee Gee Daniel è andata a trovarla per noi. Il suo articolo sul giornale oggi in edicola.