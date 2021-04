Inseguimento in pieno centro: auto della Questura contro un muro in corso Roma

ALESSANDRIA - Oggi pomeriggio intorno alle 15 un'auto della Squadra Volanti della Questura è andata a impattare contro un muro in corso Roma.

Raccontano due testimoni che si stavano per incontrare in piazzetta della Lega proprio in quegli istanti: "Abbiamo visto alcune persone che correvano, inseguite da due auto delle forze dell'ordine e per questo ci siamo rapidamente scansati. Uno dei due veicoli, dopo aver preso la curva troppo larga e ad alta velocità, è andato a sbattere contro un muro".

Feriti i due agenti a bordo del mezzo, fortunatamente non in modo grave. Sarebbero stati bloccati due dei malviventi in fuga, si sospetta autori di un furto in un'abitazione.