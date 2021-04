Con i tifosi, verso il Moccagatta

ALESSANDRIA - Un gruppo di tifosi in attesa davanti all'hotel 'Bellavita' , cori e applausi ai giocatori, al mister, al ds Fabio Artico, accompagnati verso Alessandria con clacson, sciarpe, bandiere fuori dai finistreni e urla di incitamento.

Davanti al piazzale della Pacto in moltissimi, anche in mezzo alla strada, con bandieroni e striscioni per salutare la squadra sulla strada verso il Moccagatta, solo poche centinaia di metri dal traguardo, il tempio del calcio. Una scorta di passione, una città intera per i Grigi: per chi sta per affrontare una partita delicatissima una iniezione di calore in attesa del fischio d'inizio, la dimostrazione di un legame senza tempo.