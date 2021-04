Vaccini, nuovo record: oggi in Piemonte superata quota 30mila

ALESSANDRIA - Il traguardo raggiunto è di grande rilevanza, e non ha certo solo valore simbolico: oggi in Piemonte sono state vaccinate 30443 persone, nuovo record dall'inizio della somministrazioni.

Lo comunica l'Unità di Crisi attraverso il quotidiano aggiornamento serale (dato delle ore 18.30), specificando che in 3.343 hanno ricevuto la seconda dose. Analizzando i dati più in dettaglio, emerge che sono 5.136 gli over80, 9.950 i settantenni (di cui 4.089 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 10.573 le persone estremamente vulnerabili.

“Ci eravamo dati la metà di aprile come obiettivo per arrivare al traguardo di 30 mila vaccini al giorno e lo abbiamo raggiunto - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Di questo dobbiamo ringraziare veramente tutti, perché l’esercito del vaccino in Piemonte ha visto scendere in campo tutte le anime della nostra comunità, unite per dare il massimo. Medici, infermieri, ospedali, sindaci, farmacie, università, aziende, tutti stanno facendo la loro parte. E questo ci dà una forza enorme e la grande speranza di poter finalmente vedere la fine. Abbiamo solo bisogno di tanti vaccini. Ora siamo pronti a puntare ai 40 mila vaccini al giorno per maggio”

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.198.263 dosi (di cui 374.888 come seconde), corrispondenti all’88% di 1.360.920 finora disponibili per il Piemonte.