"Unite per la ripartenza", la campagna social lanciata dal Cristo

ALESSANDRIA - Sono sette le donne protagoniste della nuova iniziativa social, promossa dal quartiere Cristo: parrucchiere ed estetiste si sono “Unite per la ripartenza”. La campagna partirà dalle pagine Facebook "Sei del Cristo se" e "Quartiere Cristo", per trasmettere un messaggio di solidarietà ed unione. Prossimamente, saranno pubblicati video in cui verranno mostrate le diverse fasi dei lavori, dei servizi offerti e dei saloni di queste sette professioniste della bellezza.

“Sono molto contenta di aver aderito all'iniziativa "Unite per la ripartenza" – dichiara Silvana Sordo, presidente dell’Associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo – È stato davvero un piacere realizzare tutto questo con le mie colleghe: tra di noi c'è una forte unione e un grande spirito di collaborazione da sempre”.

“Nonostante il momento così delicato, siamo riuscite a creare un gruppo solido e coeso: è un forte segnale di ripartenza, sono molto felice", commenta Angela Torquato, titolare dell'attività "Angela Esthétique".

Al progetto, ideato e realizzato dal creatore di contenuti, Nicholas Ruvio, hanno preso parte: Divina Hair Stilist di Silvana Sordo, Risolè Anna, Mirella hair stiling, Nuova immagine, Le forme, Laura Borghino Parrucchieri e Angela Esthétique.

