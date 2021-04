Come la pandemia sta cambiando la politica? Lo spiega Parsi

VALENZA - Doppio appuntamento quest'oggi con l’ultimo libro del politologo e professore universitario Vittorio Emanuele Parsi: “Vulnerabili: come la pandemia sta cambiando la politica e il mondo - La speranza oltre il rancore”.

Ce.St.In.Geo, il centro studi internazionali di Geopolitica fondato dal preside dell'istituto comprensivo Paolo e Rita Borsellino Maurizio Carandini, anche moderatore dell’evento, organizza una prima presentazione alle 10 per i propri alunni e una seconda alle 14.30 per docenti ed esterni.

Qui il link per collegarsi

«Il centro studi è iniziato con Parsi, amico fraterno - spiega Carandini - Da anni teniamo a battesimo i suoi libri presentandoli. Nel volume si offre al lettore uno sguardo intelligente su passato, presente e futuro, senza dimenticare i leader internazionali, da Trump e Biden fino a Draghi».

Non solo, il professor Parsi presenterà il suo saggio, sempre in remoto, anche giovedì 15 aprile alle ore 21.00. L'evento è organizzato dall'associazione policulturale "Arcipelago", attiva sul territorio alessandrino dal 2009 e animata dalla volontà di analizzare la crisi della democrazia e di un sistema di rappresentanza in presenza di cambiamenti epocali. Durante la presentazione, l'autore dialogherà con il professor Carluccio Bianchi, docente di macroeconomia presso l'Università del Piemonte Orientale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'associazione "Arcipelago" scrivendo all'indirizzo info.arcipelago@gmail.com oppure telefonando al numero 3488906795

Per accedere all'evento cliccare qui