"Ospedale risponde", in diretta con il reparto di Nefrologia e Dialisi 

ALESSANDRIA - Sarà con il direttore della Nefrologia e Dialisi, Marco Manganaro, il prossimo appuntamento di venerdì 16 aprile di Ospedale Risponde, il format pensato appositamente per rispondere alle curiosità dei cittadini in modo facile, divulgativo e smart.

In diretta sui canali social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e sulla pagina Facebook del media partner RadioGold, a partire dalle ore 14.30, il dottor Manganaro sarà quindi a disposizione degli ascoltatori per rispondere alle domande sulla diagnosi e la cura delle malattie del rene, sulla dialisi e sul trattamento del paziente che ha subito un trapianto di rene. Già nel corso di questa settimana impareremo a conoscere la struttura di Nefrologia e Dialisi grazie alla campagna social “Ospedale Siamo Noi” che presenta sui canali aziendali i volti dei professionisti che vi lavorano quotidianamente, il video sulle attività praticate, nonché le modalità di accesso. Fino ad arrivare all’approfondimento di venerdì, che permetterà di dialogare direttamente con il direttore di questa struttura così complessa che si organizza in reparto di degenza, Day Hospital, sale dialisi, ambulatori – anche per il controllo di malattie rare con interessamento nefrologico - e sale di piccola attività interventistica, come le biopsie renali e il posizionamento di cannule venose centrali per la dialisi.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per celebrare i 50 anni di apertura del Centro Dialisi, inaugurato tra i primi in Piemonte il 5 aprile 1971. Ad oggi la struttura segue 120 pazienti in emodialisi e 30 in dialisi peritoneale, 120 portatori di trapianto e 50 controllati nell’ambulatorio di malattia renale cronica avanzata, per un totale di 230 ricoveri, 200 giornate di accessi al Day Hospital, circa 30mila dialisi, 5mila visite e tra i 250 e i 300 interventi.

Le domande a cui risponderà il dottor Manganaro, possono essere inviate a comunicazione@ospedale.al.it