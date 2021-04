Centro vaccini nella palestra, con 60 operatori

CASTELLAZZO BORMIDA - "Il nuovo centro vaccinale è pronto, abbiamo completato l'allestimento all'interno della nuova palestra, con i percorsi per gli utenti, la segnaletica per chi arriva da altri comuni e il piazzale esterno. Domani la sanificazione e giovedì, alle 9, dopo l'inaugurazione, si inizia a vaccinare". Gianfranco Ferraris, sindaco di Castellazzo, ha seguito in prima persona i lavori, Castellazzo Soccorso ha firmato l'accordo con l'Asl. "Avremo 15 medici, 10 infermieri e 15 amministrativi - spiega il presidente, Francesco Zanini - a cui si aggiungeranno, per ogni turno, volontari della Protezione civile, delle associazioni 'Salute e prevenzione a km 0', 'Noi per voi', Alpini e 'Flying Wolves'. Complessivamente oltre sessanta persone".

Il centro vaccinale servirà un'area con una popolazione di oltre 20mila persone, dei comuni di Castellazzo, Casalcermelli, Bosco Marengo, Frugarolo, Sezzadio, Castelspina, Frascaro, Gamalero e Predosa. "Vaccineremo, nella prima fase, Over 80 e Over 70, ma ci occuperemo anche delle persone fragili, al loro domicilio". Il centro sarà operativo sette giorni su sette, dalle 9 alle 18.