Pro Sesto - Alessandria: '-4' al traguardo (0-1)

SESTO SAN GIOVANNI - Una sola variazione nella formazione protagonista delle ultime tre vittorie: torna Corazza dall'inizio, mentre Eusepi, che in settimana ha svolto lavoro differenziato, è in panchina. Non ancora convocato Frediani: d'intesa con giocatore e staff medico la scelta di aggiungere ancora allenamenti prima del ritorno in campo. Pro Sesto con il 4-4-2, modulo scelto da Filippini, che deve rinunciare a Bismark e Pecorini, sostituiti da Bocic e Bosco. In attacco Scapuzzi e D'Amico

PRO SESTO - ALESSANDRIA (0-1)



Marcatori: st 14' Casarini



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

23' Filippini prova ad alzare il peso offensivo, inserendo Mutton per Palesi

14'GOOOL al terzo tentativo finalmente è vantaggio: conclusione di Casarini dal limite, un missile, forse sporcato da una deviazione, Livieri battuto

9' Segna di nuovo l'Alessandria e l'arbitro annulla di nuovo: Mustacchio mette in mezzo un pallone d'oro, sul secondo palo si avventa Arrighini, l'assistente segnala la posizione irregolare dell'attaccante

5'Segna l'Alessandria, eurogol di Casarini dal limite, ma l'arbitro ha già fischiato per un intervento falloso su Maldini

1' Dentro Bellodi per Macchioni. Il nuovo entrato si posiziona a destra e Prestia va a sinistra

Primo tempo

Fatica troppo l'Alessandria: la difesa della Pro Sesto non è invulnerabile, ma è a centrocampo che i padroni di casa frenano la costruzione del gioco. Raddoppio sistematico su Mustacchio, dietro Macchioni sembra un po' condizionato dal giallo. In attacco pochi palloni. Per la squadra di Filippini due occasioni, con Caverzasi e Bocic.

46' Pro Sesto vicinissima al vantaggio: Scapuzzi da sinistra taglia per Bocic, va a vuoto Macchioni, incrocia il numero 27 di casa, la palla sfila di poco sul fondo

45' Un minuto di recupero

39' Livieri ci mette i pugni sul tiro cross di Mustacchio da destra

36' Sul cross di Bruccini da destra va di testa Arrighini, ma si coordina male, e la palla è alta sulla traversa

29' La risposta dell'Alessandria: cross di Celia da sinistra, di testa Parodi, ma tra le braccia di Livieri

28' Occasione gol per la Pro Sesto: sugli sviluppi dell'angolo di D'Amico da destra, in mezza girata Caverzasi, palla un metro sul fondo

26' Protestano i Grigi: sul cross di Mustacchio da destra tocco di mano di Ntube, ma per l'arbitro è tutto regolare

18' Casarini ci prova dai 35 metri, alto

16' Primo cartellino: giallo a Macchioni per intervento all'altezza del cerchio di centrocampo

7' Provvidenziale Di Gennaro, chiude su Bocic, in area, lanciato da D'Amico

5' Buona manovra della Pro Sesto, destro di Palesi, due metri sul fondo

1' Si inizia con la certezza del pareggio del Grosseto a Como

Le formazioni

PRO SESTO (4-4-2): Livieri; Maldini, Caverzasi, Bosco, Ntube; Bocic (6'st Maffei), Gattoni, Gualdi, Palesi (23'st Mutton); Scapuzzi, D'Amico. Del Frate, Di Munno, Cominetti, Bertoli, Giubilato, Marchesi, Franco, Magonara, Ruggiero. All.: Filippini

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni (1'st Bellodi); Parodi, Casarini, Bruccini, Celia; Mustacchio, Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza, Eusepi, Di Quinzio, Gazzi, Crosta, Mora, Giorno, Rubin, Stanco. All.: Longo

ARBITRO: Marini di Trieste

ASSISTENTI: Pompei di Pesaro e Teodori di Fermo, quarto ufficiale Fontani di Siena

NOTE: Cielo coperto, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Macchioni per gioco falloso. Angoli: 3-2 per la Pro Sesto. Recupero: