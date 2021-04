Grigi, sulla strada per Sesto il corteo dei tifosi

ALESSANDRIA - Quando il pullman dell'Alessandria ha lasciato CentoGrigio, direzione Sesto San Giovanni, ha trovato una scorta speciale: molte macchine con i tifosi, clacson, sciarpe e bandiere fuori dai finestrini. La prima sorpresa per Longo e i suoi uomini, la seconda pochi minuti dopo, quando, in zona D3, altri si sono aggiunti, con fumogeni, striscioni, bandiere, cori. Anche i giocatori, dal pullman, hanno immortalato questo 'incontro', che carica il gruppo per la gara di domani.

Il popolo grigio è questo: c'era gente della Nord, del rettilineo, della tribuna. Un modo per dire a squadra e mister: noi ci siamo, con voi, siamo vicini, vi spingiamo. Alessandria sa emozionare ed emozionarsi: se servivano motivazioni supplementari, questa gente le ha date. Al 'Breda', domani, idealmente ci saranno tutti: i Grigi devono sapere che giocheranno in casa.