Non rispettano le regole anti Covid: negozi chiusi

ALESSANDRIA - Sono stati giorni di super lavoro quelli dello scorso fine settimana per i Carabinieri. Diversi controlli mirati al rispetto delle normative anti-Covid da parte dei militari alessandrini proprio nel lungo weekend pasquale.

In città, i Carabinieri della Stazione Alessandria Principale hanno sanzionato i gestori di due differenti attività commerciali non alimentari, rimaste aperte nel giorno di Pasquetta contrariamente a quanto imposto dal Dpcm dello scorso 14 gennaio e al Decreto Regionale dello scorso 1° aprile.

Entrambi gli esercizi commerciali sono stati sanzionati anche con la chiusura disposta per cinque giorni.

Sono finite nei guai anche quattro persone per violazione delle disposizioni sempre relative alla pandemia in atto ormai da più di un anno.