Alessandria, e sono quattro: Juve ko

ALESSANDRIA - Volano i Grigi: quarta vittoria, la Juventus Under 23 sparisce di fronte al gioco e all'aggressività dell'Alessandria. Che ritrova anche il suo 're', Umberto Eusepi: era stato decisivo all'andata, lo è anche questa volta, con una doppietta. Ed è un successo che vale come risposta al Como: fino alla fine bisogna crederci, questa squadra lo merita

ALESSANDRIA - JUVENTUS U23 2-0



Marcatori: pt 35' Eusepi; st 27' Eusepi



Squadra che vince non si cambia: Moreno Longo dà fiducia agli stessi uomini della cinquina alla Lucchese, con il 3-4-3 che aumenta la pericolosità, con più uomini in area e la vocazione, di più di un elemento, ad attaccare la profondità. Risultato obbligato: a spronare la squadra oltre 150 tifosi hanno aspettato il passaggio dei giocatori, nelle rotonda vicino al Nuoto Club, con una torciata per illuminare la strada verso il tragiardo. Juventus U23 già senza Israel, Dragusin, De Marino, Di Pardo, Fagioli e Correia, oltre a Capellini squalificato, a cui si sono aggiunti Ranocchia e Peeters. Zauli sceglie il 3-4-2-1.

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

49'Palo colpito da Corazza, su assist di Arrighini

46' Nocchi dice no a Chiarello

45' Quattro minuti di recupero

42' Tocca anche a Gazzi, per un ottimo Bruccini

34' Primi cambi per i Grigi: dentro Corazza e Chiarello, fuori Eusepi e Mustacchio. Si passa al 3-5-2

28' Zauli aggiunge ancora un attaccante, Marques, e toglie un difensore, Rosa

27' GOOOL Ancora lui, Eusepi. Assist meraviglioso di Mustacchio, controllo e diagonale nell'angolino più lontano

23' Progressione di Mustacchio, azionato da Eusepi. Conquista un angolo

19' Brivido sulla conclusione di Leone, troppo libero di calciare dal limite, palla che sfila di poco sul fondo

13' Zauli prova ad alzare il peso offensivo con Aké al posto di Dabo

11' Gozzi dal limite, Pisseri blocca

5' Occasione per il raddoppio: Eusepi lancia Arrighini, che entra in area, ma non riesce a deviare efficacemente alle spalle di Nocchi

1' Nessun cambio: formazioni invariate

Primo tempo

Quando accelera e gioca di prima, l'Alessandria è davvero difficile da contenere. Ci sarebbe anche un rigore, su Celia, una parata importante di Pisseri su Leone. Ma quando vede bianconero, Eusepi si scatena: un gol importante, che all'attaccante manca da qualche giornata

35'GOOOL Come all'andata la sblocca Eusepi. Sponda di testa di Celia e 'Umbe' ribadisce in rete

34' Ci prova Casarini, dopo una azione ben costruita. Nocchi si salva in angolo.

29' Super Pisseri sulla conclusione dal limite di Leone: è angolo

27' Protesta l'Alessandria: Celia va giù in area atterrato da Gozzi. Non solo non è rigore, ma l'arbitro ammonisce anche Celia per simulazione

22'Occasione gol per i Grigi: velo di Eusepi e Arrighini sul lancio dalle retrovie, si inserisce Mustacchio, un metro dentro l'area, Conclusione alta

18' Dabo prova a rimettere in area un pallone pericoloso, ma quando lo tocca è già oltre la linea di fondo

8' Mustacchio tiene in campo un pallone in mezzo a due uomini, cross teso in area, ma né Eusepi, né Arrighini riescono a impattare il pallone

3' Fasi di studio, ma il tuffo all'altezza delle panchine Rafia potrebbe evitarselo.

Le formazioni

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Parodi, Casarini, Bruccini (42'st Gazzi), Celia; Mustacchio (34'st Chiarello), Eusepi ( 34'st Corazza), Arrighini. A disp.: Crisanto, Cosenza, Di Quinzio, Crosta, Mora, Giorno, Bellodi, Rubin, Stanco. All.: Longo

JUVENTUS U23 (3-5-2): Nocchi; Delli Carri, Alcibiade, Gozzi; Barbieri, Leone (38'st Troiano), Barrenechea, Rosa (st 28' Marques); Dabo (13'st Aké), Rafia; Brighenti (st 38' Compagnon). A disp.: Bucosse, Boloca, Anzolin, Riccio, Raina, Mulazzi, Iling junior. All.: Zauli

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto

ASSISTENTI: Testi di Livorno e Lencioni di Lucca, quarto ufficiale Turrini di Firenze

NOTE: Serata fredda, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Celia per simulazione, Di Gennaro, Barbieri, Aké per gioco falloso, l'allenatore Zauli per comportamento non regolamentare Angoli: 5-2 per la Juventus U23. Recupero: pt'0, st 4'