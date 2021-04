Pronti alla battaglia

ALESSANDRIA - "Un'altra battaglia". La prima di cinque. "L'Orso in Casa", organo ufficiale dell'Alessandria Calcio in edicola oggi con Il Piccolo, si concentra sulla sfida con la Juventus Under 23 di domani sera, sui precedenti, su interpreti e modulo dei bianconeri, sulla prima vittoria, e mette anche a confronto due portieri che hanno parato un rigore all'esordio in maglia grigia, Notarnicola, il primo in assoluto, e Cucchietti, grazie alle ricerche e alle statistiche di Museo Grigio.

In copertina Mattia Mustacchio, protagonista dell'intervista, all'interno, è Giuseppe Prestia, con un titolo che sintetizza bene il suo attaccamento all'Alessandria, "La mia maglia è grigia".

Molto interessante il servizio che racconta quante volte la tv è entrata al Moccagatta, dalla prima telecronaca di Nicolò Carosio, nel 1956, a oggi, con un 'dietro le quinte' di aneddoti e curiosità

Le '14 domande' fanno conoscere meglio uno dei giovani, il difensore Gabriele Bellodi.

