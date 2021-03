Risparmio Casa apre ad Alessandria

ALESSANDRIA - Il Gruppo italiano specializzato in prodotti per la cura della casa e della persona inaugura il 31 marzo un nuovo store di 1.500 mq in via Giordano Bruno, 226

Risparmio Casa, la catena italiana con oltre 100 negozi dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, inaugura il 31 marzo un nuovo store ad Alessandria, raggiungendo così un totale di 8 punti vendita nella regione. Un altro segnale importante per il territorio dopo l’apertura di Serravalle Scrivia avvenuta il 17 marzo. Il nuovo store di Alessandria si estenderà in un’area commerciale di 1500 mq situati in Via Giordano Bruno, 226 con un organico di 25 risorse.

“Siamo certi che questa nuova apertura ad Alessandria, insieme a quella di Serravalle Scrivia, saprà garantire un’offerta sempre all’insegna della qualità e del risparmio, capace di rispondere alle esigenze in continua evoluzione della nostra clientela – dichiarano da Risparmio Casa – Siamo molto orgogliosi di poter festeggiare questo traguardo, simbolo di crescita e di una fiducia riscontrata sul territorio, che consolida sempre di più la nostra presenza nel drug retail attraverso un piano strutturato di servizi off-line, che non perde però di vista uno sviluppo anche sul fronte del digitale.”

Il nuovo punto vendita di Risparmio Casa ad Alessandria prevedrà il classico format di successo del Gruppo, all’insegna della convenienza e della vicinanza al cliente: un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, fai da te, piccolo elettrodomestico e stagionale. Alta qualità e grande risparmio sono le parole chiave per identificare l’offerta della nuova superficie commerciale presente in città, con oltre 28.000 referenze ben suddivise nei diversi reparti “tematici”, a prezzi bassi, sempre, tutti i giorni. Una proposta che spazia dai grandi brand dell’industria di marca a un copioso assortimento di marchi di private label.