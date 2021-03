Alessandria, mezza dozzina di gol

GESSATE - Tre gol per tempo, la Primavera dell'Alessandria domina (6-0) il recupero sul campo della Giana Erminio, secondo successo per la formazione allenata da Fabio Rebuffi, che inizia così nel migliore dei modi il trittico di gare ravvicinate. "Una prestazione coraggiosa e aggressiva, da parte di tutti: in questo campionato a singhiozzo è importante restare sempre con grande concentrazione - sottolinea Rebuffi - e i ragazzi lo hanno fatto, molto bene".

Sblocca il punteggio Podda, al 10', alla mezzora (31') il raddoppio di Poppa, prima dell'intervallo (45') completa il tris Filipi.

Nella ripresa ancora Poppa scatenato: altre due reti, all'8' e al 18' e il capitano dei Grigi può portarsi a casa il pallone. In mezzo, all'11, anche un autogol, avversari mai pericolosi.

Sabato turno di campionato ancora in trasferta, a Renate. Martedì 6 si gioca, a Centogrigio, il recupero con la Pro Sesto.

ALESSANDRIA: Marchelli, Comoreanu, Minosse, Speranza (32'st Virelli), Di Carlo (37'st Serpe), Manfrin, Podda (32'st Beka), Suppa (19'st Miglietta), Filipi (19'st Caposele), Poppa, Fabbrucci. All.: Rebuffi