Piano formativo, ancora posti disponibili

ALESSANDRIA - Ha preso il via la seconda tranche del Piano formativo integrato 20-21, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Alessandria. Il filo conduttore delle proposte primaverili è offrire agli interessati un posto dedicato, dove potere ritrovare il proprio spazio e il proprio equilibrio interno. Dunque, un’occasione di miglioramento e di sostegno per educatori, insegnanti, genitori.

In particolare, segnaliamo che vi sono ancora alcuni posti disponibili per un corso di cui l’inizio è imminente, ovvero “Alimentazione, atteggiamento mentale, camminata sportiva: esplora, sperimenta e scegli il meglio per te” a cura di Wellness Walking. Quindi, un’opportunità per trovare un sano equilibrio attraverso un percorso integrato per tutti coloro che si relazionano e vivono con i ragazzi dai 5 ai 14 anni.

Il corso è diviso in quattro parti: dopo quella di conoscenza e introduzione, ognuna delle restanti tre sezioni è dedicata a uno dei “3 cuori del Wellness Walking”, come vengono definiti dai curatori del progetto. Qui di seguito il calendario: ci conosciamo: lunedì 29 marzo dalle 18 alle 19; alimentazione: dalle 18 alle 19.30 lunedì 12 e 19 aprile; atteggiamento mentale: dalle 18 alle 19.30 lunedì 26 aprile e 3 maggio; camminata sportiva: dalle 18 alle 19 lunedì 10 e 17 maggio.

Per le iscrizioni occorre richiedere il modulo a servizio.giovani@comune.alessandria.it, da compilare, stampare, firmare, scansionare e rispedire allo stesso indirizzo. Per informazioni è disponibile il Servizio Giovani e Minori allo 0131-515/773/776/770/755. Il costo per l’intero corso, come di ogni modulo del Piano formativo, è di €15,00 da versare solo dopo la conferma di avvenuta iscrizione e l’invio via mail dello IUV da parte del Servizio Giovani e Minori.

Ricordiamo che il Piano formativo integrato è anche sostenuto dall’Impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito dei progetti “Alleanze Educative” Bando Prima Infanzia 0/6 ed “Explora” Bando Nuove Generazioni, che vantano un esteso partenariato e vedono il Comune di Alessandria come soggetto capofila del primo progetto e la cooperativa sociale Semi di Senape Capofila del secondo. (Il progetto è stato selezionato da “Con I Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da ACRI, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale “Con I Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org).