Sini, lo stop è lungo: stagione finita

ALESSANDRIA - Stagione finita in anticipo per Simone Sini, il difensore sinistro uscito dopo solo 7 minuti, lunedì sera, nel derby con la Pro Vercelli. Dopo 48 ore, come prassi, il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con lesione del legamento crociato. Non sono indicati tempi di recupero, e non sono necessari interventi, ma lo stop non sarà breve, proprio per il problema al legamento.

A Sini "un grande abbraccio e gli auguri di una felice e pronta riabilitazione" da parte della società. L'infortunio non è stato determinato da un contrasto ma, quasi sicuramente, da un movimento innaturale (su un fondo in sintetico in condizioni pessime) e lo stesso Costantino, attaccante della Pro Vercelli, si è subito reso conto della necessità di un intervento immediato dello staff medico.

Sini è arrivato al mercato di gennaio, dall'Ascoli: un mancino a sinistra, come richiesto da Moreno Longo. E' legato all'Alessandria da un contratto fino a giugno 2022.