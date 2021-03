Racconti mozartiani, tra realtà e fantasia

ALESSANDRIA - Lunedì 29 marzo alle 18, in diretta streaming sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Cultura e Sviluppo, il direttore d'orchestra, maestro Marco Guidarini con il suo primo testo di narrativa Gulda in viaggio verso Praga. Racconti mozartiani (ed. Il Melangolo).

Sono brevi storie che si snodano in quello spazio tra cielo e terra in cui immaginazione e realtà si confondono l’una nell’altra, e in ogni storia c’è la presenza di uno dei più grandi personaggi che l’umanità abbia prodotto: Wolfgang Amadeus Mozart. Friedrich Gulda, Mathias Sindelar, Antonio Gramsci, Neil Armstrong sono alcuni tra i protagonisti di questo libro sulle cui vite l’autore immagina che Mozart abbia gettato la sua luce, sottolineandone momenti fondamentali, come un compagno segreto.

