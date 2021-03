Cultura, giovani, nuovi poveri: un milione dalla Fondazione CrAl

ALESSANDRIA - La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha stanziato un milione di euro per quattro nuovi bandi, dedicati a ridurre disuguagianze, povertà e per favorire lo sviluppo della città, contribuendo anche alla rinascita degli eventi culturali "Così fortemente penalizzati in questo periodo di grande difficoltà", ha sottolineato il presidente Luciano Mariano. Ecco nello specifico:

NESSUNO ESCLUSO è il bando che prevede lo stanziamento più cospicuo pari a 300 mila euro. Sarà avviato nel prossimo mese di aprile e resterà aperto 3 mesi. E’ rivolto a iniziative tese a mitigare vecchi e nuovi bisogni sociali con particolare riguardo alle povertà emergenti, alla popolazione anziana isolata dalla pandemia, alle famiglie colpite dalla crisi economica, alle donne che hanno perso il lavoro e all’azione di coinvolgimento di giovani generazioni al mondo del volontariato sociale. I beneficiari sono associazioni ed enti pubblici e privati, cooperative sociali, operanti nel settore dell’assistenza sociale e del volontariato. https://www.fondazionecralessandria.it/bandi/bando-nessuno-escluso/

FUTURA è riservato alle giovani generazioni in ambito scolastico cui si intende fornire supporto per fronteggiare situazioni di criticità ingenerate dalla pandemia, superare i disagi emersi, sostenere esperienze progettuali innovative atte a migliorare l’inclusione dei più fragili e il sostegno dei meritevoli. Le risorse assegnate ammontano a 250 mila euro. Vi possono accedere scuole di ogni ordine e grado, a partire dal mese di maggio, per 4 mesi. https://www.fondazionecralessandria.it/bandi/bando-futura/

MUSICA E DINTORNI è dedicato a supportare manifestazioni musicali, culturali e artistiche con particolare riguardo alla capacità di presentare progetti interdisciplinari o di territorio vasto ed è aperto a enti e associazioni private e pubbliche che operano nei settori oggetto del bando in qualità di soggetti singoli o associati, previa indicazione del capofila. Prenderà il via intorno alla metà di aprile, per un periodo di due mesi, con uno stanziamento di 200 mila euro. https://www.fondazionecralessandria.it/bandi/bando-musica-e-dintorni/

STORIA E MEMORIA è destinato al recupero del patrimonio artistico e culturale con particolare sostegno alle iniziative capaci di attivare risorse territoriali che la Fondazione potrà integrare per il concreto conseguimento degli obiettivi. E’ riservato a enti e associazioni private e pubbliche che operano nei settori oggetto del bando. Apertura da settembre per 2 mesi. Budget di 200 mila euro. https://www.fondazionecralessandria.it/bandi/bando-storia-e-memoria/

Tutti i bandi sono rivolti esclusivamente a soggetti che svolgono la propria attività nell’ambito del territorio di operatività della Fondazione.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sui bandi e sulle nuove iniziative promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sono disponibili sulla pagina Facebook @Fondazione CRAL dove verranno regolarmente segnalati con un post.