Lavoratori Amazon, stamattina sit-in di protesta in piazza

ALESSANDRIA - Manifesteranno questa mattina dalle 8.30 alle 10.30 davanti alla sede della Prefettura in piazza della Libertà, ad Alessandria, i corrieri dipendenti della società Elpe di Fubine, che lavorano in appalto per Amazon e aderiranno allo sciopero nazionale indetto da Cgil, Cisl e Uil per l'intera giornata.

"La trattativa tra Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Assoespressi sulla piattaforma per la contrattazione di secondo livello della filiera Amazon si è interrotta bruscamente a causa dell’indisponibilità dell’associazione datoriale ad affrontare positivamente le tematiche poste dal sindacato - spiegano in una nota le varie organizzazioni - Amazon manifesta, col suo comportamento inaccettabile, l’indisponibilità cronica ad un confronto con le rappresentanze dei lavoratori in spregio alle regole previste dal Ccnl e a un sistema di corrette relazioni sindacali".

Per questi motivi, Filt, Fit e Uil hanno indetto per oggi una prima giornata di sciopero di tutto il personale dipendente di Amazon Logistica Italia cui è applicato il Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, Amazon Transport Italia e di tutte le società di fornitura di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci che operano per Amazon Logistica ed Amazon Transport.