Doppio Poppa, Alessandria fa pari

ALESSANDRIA - Apre e chiude Poppa, sotto gli occhi del presidente Luca Di Masi e di Moreno Longo, spettatori interessatri oggi a Centogrigio: il giovane attaccante firma il 2-2 dell'Alessandria nel recupero del campionato Primavera/3 con la Pro Patria.

Avvio aggressivo e intenso dei padroni di casa, al 20' il vantaggio. "Il primo tiro in porta dei bustocchi al 40', un rigore dubbio - sottolinea l'allenatore Fabio Rebuffi - che il nostro portiere ha neutralizzato". Ma prima dell'intervallo gli ospiti pareggiano, sugli sviluppi di un angolo. E in avvio di ripresa, sfruttando una palla appoggiata all'indietro, passano in vantaggio.

"Abbiamo accusato qualche minuto di difficoltà, ma i ragazzi sono stati bravi a rientrare bene in partita e inseguire il pareggio". Ancora con Poppa protagonista. Nel finale animi un po' caldi, e risultato che non cambia più.