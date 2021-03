Uffici tutti aperti: "Venite se necessario"

PROVINCIA - Uffici Postali aperti, nonostante la zona rossa. Le Poste fanno sapere che in provincia di Alessandria gli sportelli sono regolarmente aperti e pienamente operativi secondo i consueti orari. La raccomandazione è però di recarsi negli uffici esclusivamente per il compimento di operazioni necessarie ed indifferibili, previa compilazione dell’apposita autocertificazione prevista per gli spostamenti in zona rossa.