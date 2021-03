Piazzetta, presto le nuove panchine

ALESSANDRIA - No, non è per evitare assembramenti in 'zona rossa' che questa mattina, in piazzetta della Lega ad Alessandria, sono state tolte le panchine: come spiega l'assessore ai Lavori pubblici Giovanni Barosini, infatti, "saranno presto sostituite con nuovo arredo simile a quello posizionato in via San Giacomo della Vittoria, davanti alla chiesa, mentre quelle vecchie saranno spostate altrove (attualmente si trovano nel cortile del Comune). Questo grazie ad economie risultate dalla riqualificazione all'interno di un bando regionale, attraverso la quale sono state acquistate 50 panchine e 40 dissuasori nuovi. Delle prime, dunque, 14 saranno posizionate in piazzetta, otto attorno all'obelisco e sei lungo i due lati".

Non ci si ferma qui, però: "Sempre nelle prossime settimane provvederemo ad ulteriori lavori di manutenzione e anche ad asfaltature, come già annunciato in tempi non sospetti", conferma Barosini.