ALESSANDRIA - Il secondo trittico ravvicinato, Piacenza e poi Renate in casa e Pro Vercelli al 'Piola: otto giorni decisivi per il futuro dell'Alessandria? "Nove punti sono importanti, lo sappiamo, specie quando si avvicina la fine del campionato. Di decisivo, però, noi abbiamo niente: c'è l'impegno, imminente, di Piacenza, per essere focalizzati su questi 90 minuti e ottenere il massimo". Il concetto, Moreno Longo, lo ha già ribadito, ma meglio sottolinearlo ancora. "Nell'aggettivo decisivo ci stanno contenuti diversi: per voi che avete nella testa la vittoria del campionato questa gara e quelle successive hanno un significato, noi che abbiamo iniziato un percorso nuovo guardiamo alla crescita, a quello che i giocatori possono e devono dare. Anche noi puntiamo al massimo, sia chiaro, ed è per realizzare il massimo che siamo qui: i ragazzi devono essere consepevoli di quanto c'è in palio, ma devono andare in campo con quella leggerezza che serve per esprimersi al meglio".

LAVORARE DA SQUADRA

Il tris con Carrarese, Livorno e Albinoleffe è servitò. "Tre vittorie creano entusiasmo, fiducia, autostima, indispensabili quando si intraprende una strada di crescita. A che punto siamo? Vedo un gruppo coeso, che inizia a lavorare da squadra, in cui ogni elemento fa sempre qualcosa in più per il compagno, tutti pronti a sacrificarsi uno per l'altro. Questa è la base, solida, che deve reggere le idee tecnico - tattiche, è lo scatto in avanti, che mette da parte il compitino per provare a prendersi soddisfazioni".

I 19 PUNTI

Dove può arrivare questa Alessandria? "Partiamo dalle valutazioni mie, che sono positive: 19 punti in 10 gare significano quasi 2 punti a partita, una media importante, anche se non ancora sufficiente. L'andamento, fino ad ora, in questa annata dice, però, che questa squadra ha faticato a essere continua, e dopo due o tre vittorie, ha sempre lasciato qualcosa per strada. Adesso voglio vedere il salto di qualità. Le prossime gare ci diranno a che punto siamo, prima di tutto nella continuità di prestazione, oltre che di risultato. Faremo di tutto per prolungare questo momento positivo: siamo una squadra che può vincere contro tutti. Non ci sfiori, però, la tentazione di mollare qualcosa: mai abbassare, neppure inconsciamente, l'impeto e la determinazione, perché è il modo per diventare vulnerabili e battibili da tutti". La richiesta del tecnico è esplicita, "grande equilibrio, sia nei momenti migliori, sia in quelli negativi".

CON MUSTACCHIO IN PIU'

Gara con tante insidie. "Le motivazioni del Piacenza sono il pericolo maggiore: ha bisogno di punti per salvarsi, con un numero di partite che diminuisce. L'unico modo, per i nostri avversari, è dare il 110 per cento, a noi l'obbligo di fare altrettato, anzi avere stimoli e gioco superiori. Sulla maglia grigia mettiamo la tuta la lavoro, con grande umiltà e pronti a lottare senza mollare neppure un secondo, perché il rischio è andare in difficoltà".

Gara da affrontare con un uomo in più. "Mustacchio ha lavorato bene tutta la settimana con la squadra: il recupero principale è lui. Per Mora siamo in dirittura d'arrivo, per Frediani tempi più lunghi. Per Bellodi, Bruccini e Macchioni, che si erano fermati, una settimana di allenamenti è servita a migliorare la condizione. Avrò qualche scelta in più a disposizione".

Gara sempre sentita, con molti ex, in panchina e in campo. "Gli ex sono una particolarità in più, che serve ad alimentare emozioni. Che, però, ci sono alla vigilia, nel pregara: al fischio d'inizio ci si lascia tutto alle spalle, l'attenzione è solo sul presente, non c'è spazio, né tempo per pensare a quello che è stato"