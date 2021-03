Vignaiolo, traslocatori ed esperti nelle emergenze

ALESSANDRIA - Ecco alcune offerte di lavoro direttamente dal Centro per l'Impiego, provenieni dal settore privato, anche per le categorie protette.

OFFERTE DI LAVORO SETTORE PRIVATO

Terzo valico (Provincia di Alessandria e zone limitrofe): Sanità e Sicurezza srl, società che opera nell’ambito della tutela della salute e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro, ricerca personale medico e infermieristico esperto nell’emergenza o neolaureato, per ampliamento organico, da assumere con contratto a tempo indeterminato/partita iva, per la gestione del pronto soccorso all’interno dei cantieri e delle infermerie all’interno dei campi base, realizzati per la costruzione delle grandi opere. Per informazioni: www.sanitaesicurezza.it. Inviare cv a sanita.sicurezza@gmail.com

Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE ADD.SEGRETERIA Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione attività di back office per agenzia di assicurazioni, utilizzando i principali strumenti della Suite Office, gestione dei flussi degli incarichi peritali e dei contatti con Agenzie e periti. In affiancamento si renderà sempre più indipendente nello svolgimento delle attività di ufficio, dalla gestione del centralino alle diverse pratiche da evadere. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di laurea, conoscenza molto buona a livello di strumenti informatici, ottime doti relazionali e collaborative. Età non superiore ai 29 anni per inserimento in apprendistato. Tipologia di inserimento: TIROCINIO RETRIBUITO CON POSSIBILE CONFERMA. Sede di lavoro : Alessandria. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 14485.

Azienda privata ricerca 1 APPRENDISTA INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI Impresa di impiantistica elettrica e manutenzione parchi fotovoltaici ricerca apprendista installatore e manutentore di impianti fotovoltaici. Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere manutenzioni elettriche, pulizia cabine elettriche, lavaggio pannelli, manutenzioni meccaniche su strutture di fissaggio dei pannelli, realizzazione di impianti elettrici e piccoli lavori edili correlati. Requisiti:età richiesta da 18 a 29 anni. Non è richiesta esperienza nella mansione, ma interesse e motivazione di acquisire le competenze specifiche, con intraprendenza e proattività. Requisito obbligatorio: possesso di patente B e automunito. Sede di lavoro: trasferte giornaliere in Piemonte e settimanali in Italia. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 14476

Azienda privata ricerca 1 APPRENDISTA TECNICO DI CANTIERE EDILE Mansioni: la persona si occuperà di svolgere e organizzare lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, misurazioni, documentazione fotografica, lettura di manuali e caratteristiche tecniche dei prodotti, rapporti con la clientela e con gli operai. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, intraprendenza, voglia di fare, predisposizione ai rapporti interpersonali, disponibilità allo svolgimento di mansioni manuali tipiche dei cantieri edili. Richiesto diploma di scuola media superiore, patente B e automunito. Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 14462

Azienda privata ricerca 2 ADDETTI ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI Mansioni: la persona si occuperà di manutenzione aree verdi (taglio prati, potatura, concimazione...) con l'utilizzo di tosaerba, decespugliatori, rastrelli, cesoie. Requisiti: è gradita ma non indispensabile esperienza nella mansione, buona prestanza fisica e resistenza alla fatica, buona manualità, capacità di adattamento e propensione al lavoro di gruppo, patente B. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Provincia di Alessandria. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta14443

Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A VENDITE SISTEMI DI COGENERAZIONE Mansioni: la risorsa si occuperà della vendita di sistemi di cogenerazione in affiancamento all’impiegato tecnico. Requisiti: la risorsa ideale ha un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, attitudine alla vendita e predisposizione al contatto con il pubblico, laurea in architettura o ingegneria, residenza in Alessandria o zone limitrofe e buona conoscenza informatica. In possesso di patente b ed automunita. Sede di lavoro: Alessandria.Tipologia di inserimento: contratto iniziale di tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione, orario di lavoro full time dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 14428

Azienda privata ricerca 1 VITICOLTORE VIGNAIOLO Mansioni: la persona ha esperienza nella cura dei vigneti e nella manutenzione attrezzature per agricoltura. Requisiti: esperienza nel ruolo e patente B, disponibilità a brevi trasferte, automunito. Sede di lavoro: zona vicinanze Alessandria. Inserimento: tempo determinato 6 mesi con possibile conferma. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta14405

Azienda privata ricerca 1 RETTIFICATORE SU MACCHINE UTENSILI CN: Mansioni: la pesona sarà inserita nel settore della fabbricazione stampi ad iniezione per materie plastiche ricerca un rettificatore su macchine CNC, rettifiche universali ed esterne e rettifiche manuali. Lettura del disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di lavoro. Requisiti: esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di rettificatore su macchine CNC; diploma di istruzione secondaria superiore; conoscenza lingua inglese. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Sede di lavoro: Castellazzo Bormida (AL). Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 14331.

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO TRASLOCHI: Mansioni: la persona si occuperà di carico, scarico, stivaggio masserizie, guida mezzi aziendali. Requisiti: esperienza nella mansione, patente B, disponibilità a trasferte nella provincia di Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due mesi, orario di lavoro full time. Sede di lavoro : Alessandria con disponibilità a trasferte. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 14199

Azienda privata ricerca 1 CAMIONISTA ADDETTO TRASLOCHI Mansioni: movimentazione manuale masserizie (carico, scarico, e stivaggio), guida mezzi (camion, autocarro e autoscala). Requisiti: è obbligatorio il possesso della patente C e Cqc, disponibilità al lavoro di gruppo, disponibilità e accuratezza sul lavoro. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di due mesi con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Alessandria con disponibilità a trasferte. Le persone interessate e in possesso de requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod.offerta 13980

Azienda privata ricerca 1 CONDUCENTE AUTOCARRO CON FUNZIONI DI OPERAIO IN CANTIERI MOBILI Mansioni: la persona si occuperà di guidare autocarro e di sbobinamento e posa cavi ferroviari con uso di carrello ferroviario, si richiede esperienza in ambito costruzioni su cantieri mobili. Requisiti: esperienza nel ruolo e patente C, disponibilità a lavori in esterno, saltuarie trasferte giornaliere e notturne, automunito. Sede di lavoro: zona vicinanze Alessandria. Inserimento: tempo determinato. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod offerta 13977

Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A VENDITE Mansioni: la persona si occuperà di vendita di articoli per l'illuminazione. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, attitudine alla vendita e predisposizione al contatto con il pubblico, buone competenze informatiche e nell'utilizzo dei social più diffusi, diploma di scuola media superiore. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto iniziale di tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione, orario di lavoro full time dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13896.

Azienda privata ricerca 1 SVILUPPATORE DI SOLUZIONI .NET E SISTEMISTA: Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di sviluppatore di soluzioni .NET e sistemista. Analisi, modellazione e sviluppo di soluzioni .Net in C# (Windows Forms, WPF, WEB e mobile), appoggiate su DB Microsoft SQL; progettazione, configurazione e manutenzione di sistemi servers (Windows) ed infrastrutture di rete (configurazione e manutenzione firewall, switch, router, NAS, stampanti e dispositivi di rete); configurazione e gestione di sistemi virtualizzati (HyperV, VMware) e DB SQL Servers. Requisiti: esperienza indispensabile nel ruolo di almeno 2 anni; Laurea in Informatica o Ingegneria informatica; buona conoscenza lingua inglese, autonomia di lettura testi e manuali tecnici; indispensabili competenze trasversali, capacità di lavorare in team, affidabilità, proattività, orientamento al risultato, raggiungimento degli obiettivi, spiccata attitudine alla crescita professionale con assunzione di responsabilità ed ottime capacità organizzative. Richiesta leadership e capacità di gestione, imprenditorialità ed iniziativa, adattabilità e capacità di apprendimento finalizzata alla crescita personale e aziendale. Possesso di patente B e mezzo proprio, requisito preferibile ma non vincolante. Sede di lavoro: Alessandria; possibili trasferte presso le sedi dei clienti. Tipologia contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 6 MESI, con possibilità di trasformazione del contatto a tempo indeterminato; FULL – TIME orario dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13701

Azienda privata ricerca 1 APPRENDISTA MURATORE: Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di muratore in cantieri all’aperto e al chiuso. Requisiti: Non è richiesta esperienza nella mansione, ma interesse e volontà di acquisire le competenze specifiche, età compresa tra 18 e 29 anni. Richieste competenze trasversali: capacità di rispettare le indicazioni impartite, anche nel rispetto dei tempi assegnati; capacità di lavorare in collaborazione con altri colleghi. Requisito obbligatorio: possesso di patente B e automunito. Sede di lavoro: Alessandria; possibili trasferte in base ai lavori commissionati. Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato full-time con orario dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13499

Azienda privata ricerca 1 MURATORE Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di muratore in cantieri all’aperto e al chiuso. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione; capacità di svolgere in autonomia i lavori assegnati, capacità di lavorare in collaborazione con altri colleghi e di rispettare i tempi di lavoro concordati. Possesso di patente B e automunito. Titolo preferenziale: essere in possesso di attestati di corsi di formazione obbligatoria nel settore edile. Sede di lavoro: Alessandria; possibili trasferte in base ai lavori commissionati. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time con orario dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00. Le persone interessate e in possesso dei requisiti posso candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 13494

Azienda privata ricerca 1 IMPIEGATO/A TECNICO COMMERCIALE: Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di impiegato/a tecnico-commerciale addetto/a ai rapporti con la clientela ed alla gestione degli ordini settore riferimento carrozzerie industriali

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma o laurea in ambito tecnico, di buona conoscenza del programma di Autocad e della lingua Inglese, di ottime doti commerciali e relazionali nei confronti della clientela, di patente b automunito. Preferibile residenza o domicilio in Alessandria o zone limitrofe ed esperienza nel settore. Richiesta disponibilità a trasferte.

Sede di lavoro: Solero (AL).

Tipologia di inserimento: Inizialmente contratto a tempo determinato full time. Orario di lavoro da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. 13313

Azienda privata ricerca 1 INGEGNERE CIVILE: Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiuto sperimentatore per prove in sito su tratti autostradali. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di laurea in ingegneria, in possesso di patente b ed automunito. Macchinari da utilizzare: carotatrici, pacometro, georadar, sclerometro, soniche. Esperienza non necessaria. Sede di lavoro: Tratti autostradali A7-A26 Alessandria - Tortona. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 5 mesi con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 12932.

Azienda privata ricerca 1 COLLABORATORE/TRICE COMMERCIALE DI SPAZI PUBBLICITARI: Mansione: Collaboratore commerciale per ricerca, consulenza e gestione dei clienti; elaborazione di offerte commerciali, vendita di spazi pubblicitari radiofonici/televisivi/web; preparazione di preventivi/ordini e inserimento dei dati sul portale; partecipazione nella realizzazione del prodotto finale. Tipologia di contratto: collaborazione di lavoro autonomo con compenso legato al fatturato, con anticipi provvigionali. Requisiti: diploma di istruzione secondaria superiore; conoscenze informatiche di Office, in particolare Excel e utilizzo della posta elettronica; patente e mezzo proprio; richieste competenze trasversali di problem solving, capacità di autogestione e determinazione al raggiungimento del risultato. Requisito preferenziale: esperienza pregressa nel ruolo di commerciale e/o formazione inerente a competenze di marketing. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 12896

OFFERTE RISERVATA ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68 – 99)

Azienda privata ricerca 1 AIUTO COMMESSO/A: COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART. 1, L.68/99) RISERVATO AGLI ISCRITTI AI SENSI DELLA L. 68/99 NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

MANSIONE: la risorsa si occuperà delle operazioni di cassa, rifornimento scaffali e riassetto del punto vendita della grande distribuzione organizzata. REQUISITI: licenza media, capacità di utilizzo anche minimo del pc, del registratore di cassa e del trans pallet; preferibilmente età non superiore a 35 anni. LUOGO DI LAVORO: sede di lavoro Alessandria/Novi L. TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: contratto a tempo determinato 7 mesi , orario part time 21 ore settimanali; livello V* CCNL commercio. ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 14482



Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A MANSIONI DI SEGRETERIA: COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART.1, L. 68/99) RISERVATO AGLI ISCRITTI AI SENSI DELLA L. 68/99 NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

MANSIONI: la risorsa si occuperà di svolgere attività di impiegata amministrativa. REQUISITI: Diploma o Laurea; capacità di utilizzo del personal computer e dei principali applicativi (Word- Excel - Outlook - Internet) ; telefono; fotocopiatrice; conoscenza della lingua inglese e francese. SEDE DI LAVORO: Alessandria. TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: tempo determinato ; part-time 4 ore giornaliere (mattina o pomeriggio). Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 14409

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO PRESSE AUTOMATICHE DELLA PLASTICA: COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART 1, L.68/99) Mansioni: la risorsa si occuperà dell'esecuzione di differenti interventi per la conduzione di presse ad iniezione, del controllo qualitativo visivo dei pezzi, della chiusura imballi e loro pallettizzazione, del riavvio dei macchinari nei casi di anomalie più semplici. Requisiti: licenza media e qualifica tecnica oppure diploma tecnico; conoscenza di base dei principali applicativi informatici; autonomia per il raggiungimento del posto di lavoro, non raggiungibile con i mezzi pubblici; esperienza pregressa indispensabile. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato 12 mesi in somministrazione, orario di lavoro full time ciclo continuo compresi turni notturni e festivi. Sede di lavoro: provincia di Alessandria. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta14239



Azienda privata ricerca 1 ADDETTO MACCHINE UTENSILI COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART. 1, L. 68/99) MANSIONI: la risorsa si occuperà della preparazione delle postazioni di lavoro, della preparazione delle materie prime da barra tramite seghetto automatico, montaggio meccanico, sistemazione del magazzino e pulizia dell'officina;

REQUISITI: il candidato ha conseguito preferibilmente un diploma da Perito Meccanico o Qualifica come operatore macchine utensili. o operatore meccanico; utilizzo del transpallet; Patente B automunito; SEDE DI LAVORO: Alessandria, NON raggiungibile con i mezzi pubblici; TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: tempo determinato 12 mesi full time 08.00/12.00; 14.00/18.00. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 14028

