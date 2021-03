Biogas, Valmadonna esulta

VALMADONNA - Esulta il Comitato no biogas di Valmadonna dopo che la Provincia, oggi, ha evidenziato criticità al progetto dell'impianto a biomasse del Gruppo Ravano che, ora, avrà 90 giorni di tempo per presentare modifiche.

"Oggi - si legge in una nota del Comitato - è stata una giornata importante per la salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini di Valmadonna e Osterietta. I tecnici di tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti non hanno risparmiato duri rilievi ad un progetto inconsistente e lacunoso sotto molteplici profili. In pratica: un impianto sbagliato nel posto sbagliato. È stato

insomma accertato quanto denunciato dai nostri Comitati, che hanno evidenziato fin dall’inizio i troppi, rilevanti problemi di un impianto insostenibile sul quale siamo riusciti ad accendere i riflettori prima che fosse troppo tardi, contando su una mobilitazione collettiva senza precedenti, di oltre 1800 persone. Questo ci induce a confidare che le istituzioni proseguano, con lo stesso rigore e professionalità, l’attività finora svolta, così da poter rapidamente mettere la parola fine alla vicenda, facendo tirare un sospiro di sollievo alla popolazione di Valmadonna e Osterietta".

Venerdì sul "Piccolo" gli interventi di Maurizio Mensi (Comitato), Claudio Coffano (direzione Ambiente della Provincia) e Giovanni Ravano (Gruppo Ravano)