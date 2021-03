Accademia Alessandria, settebello d'oro

ALESSANDRIA - "La speranza è riprendere presto le gare anche con contatto, ma, in attesa, combattiamo on line e vinciamo". Gianluca D'Agostino, maestro caposcuola dell' Accademia Wushu Sanda Alessandria, conta gli allori conquistati dai suoi allievi con questa modalità che la Federazione ha adottato per assegnare i tricolori. Ai campionati italiani di sound wushu, specialità tao lu moderno e tradizionale e sanda, sette gli ori conquistati dalla società alessandrina. "Nuove regole per la competizione - spiega D'Agostino - con ampia scelta per le tecniche da eseguire tra un minimo di 70 secondi e un massimo di due minuti, a tempo di musica, e i giudici hanno valutato coreografia, tecnica, velocità, potenza, energia dei quasi 100 atleti di tredici società".

Risultati importanti, con un tris di ori per Marie Lys Foco che, nella categoria juniores, è la prima nelle prove a mani nude, sciabola moderna e sanda. Nei cadetti primo posto per Marcello Carena e Andrea Bodellini, imitati, nella juniores maschile, da Lorenzo Alfieri. Nella specialità sanda titolo master per Nicola Russo e argento seniores per Octavian Tudose.

Forfait obbligato per Sonia D'Agostino, che a breve si dovrà sottoporre a un intervento del tendine del dito, per rimediare a un problema emerso dopo l'intensa stagione agonistica 2019.

Sabato alle urne

Il maestro Gianluca D'Agostino, delegato regionale della federazione, sabato sarà a Catania per le votazioni per il rinnovo del consiglio federal per il quadriennio olimpico 2021 - 2025. "Mi auguro che dalle urne esca la riconferma del presidente Vincenzo Drago, in carica dal 2013, che ha svolto un lavoro enorme di crescita del movimento e di sostegno a club e atleti, per la diffusione di wushu e sanda. Le nostre discipline hanno eccellenti interpreti e i praticanti stanno aumentando: l'Italia ha già un posto di rilievo anche a livello europeo e mondiale".