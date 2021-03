For.Al: nei giorni scorsi l'assemblea dei soci

PROVINCIA - Si è riunita nei giorni scorsi nella sede dell’agenzia formativa di Novi Ligure, l’assemblea dei soci di For.Al, il consorzio per la formazione professionale nell’alessandrino. L’assemblea ha approvato il consuntivo 2019-2020, che ha registrato un attivo di oltre 44mila euro, e il bilancio di previsione 2020-2021.

Grande soddisfazione da parte del presidente Alessandro Traverso, che dichiara: «Esprimo soddisfazione per il risultato ottenuto e un doveroso ringraziamento va a tutti i dirigenti e a tutti i collaboratori del For.Al: grazie a loro siamo riusciti a crescere nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia». Gli fa eco il direttore Veronica Porro: «Mi unisco ai ringraziamenti che il presidente ha già espresso durante l’assemblea: in questo periodo davvero complicato, il personale ha dimostrato di essere una squadra motivata e coesa”.

For.Al, nasce nel 1998 ed è costituito in forma di Scrl per iniziativa congiunta e paritetica di enti locali territorialmente interessati, di associazioni rappresentanti il mondo delle imprese, di imprese commerciali ed enti no profit nei comuni di Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Valenza.

La sua mission è quella di sviluppare azioni di orientamento e formazione professionale, rispondendo ai fabbisogni formativi e professionali del territorio con attività contraddistinte dalla qualità della docenza, delle strutture, delle attrezzature e delle tecnologie.