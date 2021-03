Violenza di genere, lavoro, salute: attiviste in piazza

ALESSANDRIA - Sono scese in piazza, le attiviste di Nonunadimeno (foto di Cecilia Ammazzalorso): questo pomeriggio appuntamento in piazza Santo Stefano «per dire no alla violenza di genere e alle discriminazioni sul lavoro e per difendere il diritto alla salute. E poi aborto e pillola Ru486: il diritto all’autodeterminazione delle donne non deve più essere messo in discussione».