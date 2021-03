Alessandria, ancora uno stop

ALESSANDRIA - Un campionato a singhiozzo, in cui sono più le gare rinviate rispetto a quelle disputate. La Primavera/3 Berretti dell'Alessandria, che era ripartita sette giorni fa con il successo a Como, è di nuovo ferma: spostata a data da destinarsi l'incontro con la Pro Sesto, in calendario oggi a Centogrigio.

La richiesta è arrivata dalla società grigia e la decisione della Lega Pro è stata presa "sulla base delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'asl di Alessandria". Dunque uno stop legato alla pandemia.

La squadra è, come da protocollo, in "quarantena sportiva" di 10 giorni, che esclude la possibilità di allenamenti: salteranno anche la trasferta di sabato 13 sul campo della Giana Erminio e il recupero casalingo contro la Pro Patria, che era stato fissato per il 16 marzo.