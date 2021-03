LIVORNO - Ci pensa sempre Eusepi dal dischetto. E rimedia a una brutta partita, con due conclusioni vere in porta e neppure impossibili. Come tre giorni fa di positivo ci sono i tre punti, che significano quinto posto. Ben poco altro per una squadra che ha un divario nettissimo dal Livorno, ma non si vede. La palla vaggia poco rasoterra, gli amaranto finiscono con una collezione di under, ma i Grigi stentano a impostare, a saltare l'uomo e proporsi in avanti. La svolta quando è già iniziato il recupero: va giù Arrighini spinto da Sosa, l'arbitro indica il rigore, Eusepi trasforma e, da ex pisano, si becca una caterva di insulti. Tre punti e basta. Ma Longo deve capire perchè non si gioca. Due note positive: tre gare senza subire reti e l'esultanza, tutti ad abbracciarsi. Il gruppo c'è ed è unito

LIVORNO - ALESSANDRIA 0-1

Marcatori: st 47' Eusepi rig



Seconda tappa del trittico: Longo riporta al centro della difesa Cosenza, al posto di uno dei sei ex della sfida, Di Gennaro, colpito da un grave lutto. Anche a centrocampo due novità: Giorno per Gazzi e Chiarello per Di Quinzio, in attacco è Corazza a fare coppia con Eusepi. Nel Livorno dfebutta Amelia in panchina: sceglie il 3-5-2 e in attacco schiera Bueno (con Mazzarani), alla prima da titolare.

Secondo tempo

47' GOOOL Rigore per i Grigi: Sosa atterra Arrighini in area. L'arbitro indica il dischetto. Eusepi trasforma secondo penalty consecutivo

45' Cinque minuti di recupero

34' Altri due cambi: spazio a Di Gennaro per Cosenza e Gazzi per Sini. In fase di non possesso ua linea a quattro, con Parodi a destra e Celia a sinistra

21' Tre cambi nei Grigi: dentro Arrighini, Di Quinzio e Bruccini, fuori Corazza, Chiarello e Giorno

17' Ancora Casarini al tiro, e Neri blocca

16' Mazzarini si accentra, sulla conclusione dal limite Pisseri ci mette i pugni

13' sul cross da destra di Casarini, Neri blocca a terra in sicurezza

5' i palloni sbagliati, da una parte e dall'altra, si sprecano

1' Nel Livorno entra Davide Buglio, figlio dell'ex tecnico Francesco

Primo tempo

Davvero poco, molto poco, nei primi 45': Alessandria alla conclusione due volte, ma senza mai impegnare Neri. Una opportunità anche per il Livorno, che Parisi calcia altissima. La difesa degli amaranto non sembra irresistibile, ma di palloni alle punte non ne arrivano.

45' Neanche un secondo di recupero nonostante due interruzioni

45' Conclusione di Corazza, fuori

38' Bueno scatta in posizione regolare, entra in area, ma la conclusione è parata senza problemi

36' Pericolosa ripartenza del Livorno, Evan's si fa tutto il campo, ma non vede Mazzarani libero e Prestia recupera

35' Occasione per i Grigi: Parodi chiude il triangolo con Casarini, si accentra e va al tiro, un metro abbondante sull'incrocio

19' Occasione gol per il Livorno: il cross da sinistra di Evan's taglia l'area, raccoglie Parisi libero a destra, ma calcia altissimo

15' Esce bene Neri per anticipare Corazza lanciato in area

9' Girata al volo, centrale, di Eusepi, alza Neri, ma il gioco è già fermo per un intervento falloso dello stesso attaccante

8' Scatta Chiarello a sinistra, sul cross in area interviene Casarini per la girata, ma l'ultimo tocco è suo. Niente angolo

6' Bravo Pisseri ad alzare sulla traversa il tiro cross, da destra, di Parisi

Le formazioni

Livorno (3-5-2): Neri; Marie Sainte (10'st Nunziatini, Sosa, Deverlan; Parisi, Bussaglia (1'st Buglio), Castellano (34'st Irace), Gemignani, Evan's; Mazzarani (20'st Bobb), Bueno (34'st Caia). A disp.: Stancampaino, Paci, Dubickas, Caia, Pallecchi, Canessa, Cremonini. All.: Amelia

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Cosenza (34'st Di Gennaro), Sini (34'st Gazzi); Parodi, Casarini, Giorno (21'st Bruccini), Chiarello (21'st Di Quinzio), Celia; Eusepi, Corazza (21'st Arrighini). A disp.: Crisanto, Podda, Crosta, Poppa, Bellodi, Rubin, Stanco. All.: Longo

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Piedipalumbo e Asti, quarto uomo Arace

Note: Giornata di sole, calda. Terreno in buone condizioni. Si gioca a porte chiuse. Ammoniti: Evan's, Marie Sainte, Mazzarani, Cosenza per gioco falloso, Neri per coportamento non regolamentare. Angoli: 4-2 per l'Alessandria. Recupero: pt 0', st 5'