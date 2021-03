Iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali: domande online

ALESSANDRIA - Per l’anno scolastico 2021/2022 le domande di iscrizione ai Nidi d’infanzia comunali per i bambini di età compresa tra i tre mesi e i due anni (i bambini nati negli anni nel 2019, 2020 e 2021), potranno essere presentate da mercoledì 7 aprile alle ore 9 a venerdì 7 maggio alle ore 24 esclusivamente accedendo tramite Spid cliccando qui.

Per presentare le varie iniziative, attività e progetti, verranno organizzati dei ‘Virtual Open Day’ solo su prenotazione scrivendo una e-mail alle caselle postali dei servizi educativi comunali: Arcobaleno - nido.arcobaleno@comune.alessandria.it (entro lunedì 15 marzo); Il Girotondo - scuola.ilgirotondo@comune.alessandria.it (entro lunedì 15 marzo); P. Trucco - scuola.trucco@comune.alessandria.it (entro lunedì 22 marzo); Il Campanellino e I Girasoli - ilcampanellino@areabios.com (entro lunedì 22 marzo - specificando per quale Nido si effettua la prenotazione).

Le date saranno: 20 marzo 2021 – Il Girotondo dalle ore 10 alle ore 11, Arcobaleno dalle ore 11:30 alle ore 12:30; 27 marzo 2021 – P. Trucco dalle ore 10:30 alle ore 11:30, Il Campanellino dalle ore 14:30 alle ore 15:30, I Girasoli dalle ore 16 alle ore 17.

Gli incontri realizzati in streaming vedranno la partecipazione del personale scolastico che illustrerà le strutture, i relativi progetti pedagogici e con cui si potrà interagire ponendo domande. Le educatrici in particolare, faranno il punto sulle attività quotidiane previste per i bambini dettagliando quindi tempi e modi delle varie fasi della giornata.

In un’ottica di crescente digitalizzazione, i Nidi si aprono in maniera virtuale ai cittadini nel rispetto delle misure contro la diffusione del Covid-19, che impediscono le consuete presentazioni in presenza, si “entra” nei servizi educativi attraverso gli schermi di computer e tablet.

Ai cittadini che presenteranno richiesta tramite e-mail verrà fornito il link e le indicazioni operative per accedere ai ‘Virtual Open Day’ che si svolgeranno su piattaforma dedicata.

“Si aprono le porte virtuali sui servizi educativi comunali – dichiara l’assessore all’Edilizia Scolastica Silvia Straneo - che offrono, assieme a percorsi educativi di qualità, ambienti rinnovati anche da recenti interventi edilizi di messa in sicurezza degli edifici nella massima attenzione al benessere dei bimbi e delle famiglie".