Fortitudo, due infortuni. Vince Imola

ALESSANDRIA - Un problema muscolare poco prima della palla a due, e Lisini si accomoda in panchina, e al 1' è Pavone a fermarsi, stirato, "anche se pure con una gamba sola poi Maurizio ha giocato 23 minuti - racconta coach Claudio Vandoni - con grande spirito di sacrificio". Però la Fortitudo Alessandria non può permettersi di rinunciare a due giocatori in una delle gare che potrebbe essere più equilibrata. E la è, anche se a spuntarla sono gli ospiti, 79-90 per Andrea Costa Imola. E' il primo quarto quello che più pesa: padroni di casa 'frastornati' dai due ko, ospiti che dilagano, 14-32, e sembra un monolgo, ma già nella seconda frazione Dal Maso si prende più responsabilità e c'è un giocatore come Alessandro Ferri che sarebbe titolare indispensabile anche in una formazione in lotta per la promozione. Dal secondo quarto c'è equilibrio, due dei tre parziali sono dei padroni di casa, che ancora a 2 minuti e mezzo dalla sirena risalgono fino al -5, ma non riescono a completare la rimonta. E i romagnoli ne approfittano per raddoppiare il margine. Ora c'è attesa per l'esito degli accertamenti strumentali per Lisini e Pavone, in forte dubbio per il recupero di mercoledì con Faenza.

FORTITUDO ALESSANDRIA - ANDREA COSTA IMOLA 79-90

(14-32, 36-48, 54-68)

Fortitudo: Pavone 4, Ferri 23, Giancarli 6, Apuzzo 13, Dal Maso 20, Galipò 6, Avonto 5, Valle 2. Ne: Gaspari, Lisini, Sacco. All: Vandoni

Imola: Fultz, Corcelli 11, Preti 22, Banchi 23, Fazzi, Toffali 6, Sgorbati 17, Alberti 11. Ne: Franzoni