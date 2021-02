L’indifferenza è la peggiore delle malattie

ALESSANDRIA. Quante volte abbiamo sentito appelli rivolti a recarsi a donare il proprio sangue? Eppure in molti accolgono l’invito occasionalmente, senza garantire la continuità. Non bisognerebbe, però, aspettare grandi appelli o eventi calamitosi: di per sé, la cultura della donazione rappresenta l’essenza della bontà d’animo.

Molte prestazioni ospedaliere necessitano di molto sangue: per un ferito di un incidente stradale si possono adoperare fino a 10 sacche di sangue intero. E nella chirurgia dei trapianti ne servono molte di più, sia di plasma che di sangue intero. Numeri importanti, considerato che ogni donatore può offrirne una per volta a distanza di mesi.

Tutti dovremmo fare la nostra parte, e tutti possiamo farlo: i Comitati della Croce Rossa di Alessandria (con Predosa e Bosco M.), Casale M., Cassine, Novi L., Serravalle S. e Vignole B. – sedi nelle quali è attivo un gruppo donatori sangue – si sono alleati per intraprendere una campagna comune atta alla sensibilizzazione della cittadinanza su questa importante, e fondamentale tematica. Per donare, basta essere maggiorenni e in buona salute.

Ad ogni donatore saranno successivamente spediti a casa, a cura del Centro Trasfusionale, gli esami del sangue in modo completamente riservato e gratuito, e per i lavoratori, la Legge prevede un giorno di permesso per recarsi a donare.

La donazione sangue non è mai un gesto contro qualcuno: è un gesto a favore di qualcuno.

Cosa aspetti, non farti pregare! Contribuisci in prima persona a fare del bene in modo diretto, sicuro, e concreto. In ospedale quanto nelle raccolte di piazza, saranno messe in atto tutte le attenzioni adeguate a rispondere al meglio alle misure anti-contagio; le raccolte di sangue in piazza sono l’unica attività sempre permessa, anche nei momenti di massime restrizioni per ragioni sanitarie, poiché estremamente funzionali e propedeutiche all’azione della rete ospedaliera provinciale. Diventa anche tu un produttore di bene per una comunità più sensibile alle persone vulnerabili. L’indifferenza, è la peggiore delle malattie.

“Donare sangue significa donare la vita”.

È possibile chiedere informazioni presso tutte le sedi della Croce Rossa. Oppure:

cricassine.com/donazione-sangue

Facebook: @crocerossacassine