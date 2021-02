Eusepi e Macchioni in gruppo

ALESSANDRIA - Eusepi e Macchioni sono già in gruppo: problemi, dunque, lievi quelli che hanno impedito la presenza in campo domenica dei due giocatori che oggi, alla ripresa degli allenamenti, hanno lavorato a tempo pieno, dopo il controllo e il via libera dello staff medico.

Per Mustacchio, Bruccini e Mora ancora programma differenziato, e se per il terzo i tempi sono più lunghi, per i primi due ci potrebbero essere possibilità di recupero per il posticipo con la Carrarese. Molto dipenderà dalla risposta quotidiana e dai progressi, per capire se è fattibile il loro reinserimento, magari anche solo part time.

Ancora da conoscere, invece, le condizioni di Frediani, che a fine gara a Pontedera è uscito zoppicando.