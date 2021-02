Zona rossa ai confini con Valenza

MEDE LOMELLINA . Da oggi alle 18, Mede Lomellina sarà zona rossa. Il paese di circa 7.000 abitanti al confine con l'Alessandrino (dista pochissimo da Valenza) è tra i quattro della Lombardia in cui viene imposta la chiusura non per l'alto numero di contagi ma per la significativa diffusione della cosiddetta variante inglese.

Tra i provvedimenti adottati, la chiusura delle scuole (dal nido alle medie) e accertamenti sugli studenti che vengono a studiare nella nostra provincia (molti gli iscritti alle scuole superiori di Valenza, Alessandria e Casale).

Da oggi, inoltre, all'interno del palasport in via Regina Cassolo sono predisposte sette postazioni per sottoporre (gratuitamente e su base volontaria) i tamponi a tutta la popolazione scolastica.

Sempre oggi, il sindaco Giorgio Guardiamagna ha un incontro in prefettura pe stabile il da farsi. Intanto, i medici di famiglia hanno sospeso l'attività ordinaria perché impegnati nelle operazioni di screening degli studenti.