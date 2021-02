Due ex per parte, duello difesa - attacco

ALESSANDRIA - Due ex parte nella sfida di domani allo 'Zecchini'. Un duello tra difesa e attacco: nelle file dei toscani titolare nel reparto arretrato è Andrea Ciolli, ad Alessandria (dall'Imperia) nel gennaio 2008, in D, solo 9 presenze, da quattro anni al Grosseto, di cui è capitano, mentre in attacco Magrini ha a disposizione, dalle ultime ore del mercato, Oghy Stijepovic, in prestito dalla Sampdoria, che nel girone di andata ha collezionato 7 gettoni in grigio, e domani inizialmente sarà in panchina

Sponda alessandrina, ecco Ciccio Cosenza, 5 gare in Toscana, in B, dal gennaio 2013 alla fine del campionato, prima di tornare alla Pro Vercelli, e in avanti Francesco Stanco, 8 partite nella stagione 2006 - 2007, promozione dalla C1 alla B.

Magrini non ha a disposizione Merla e Piccoli, infortunati, e insiste con un 4-3-1-2 anomalo, con il trequartista che si abbassa molto in un rombo di movimento. Contro l'Alessandria: Barosi; Polidori, Gorelli, Ciolli, Campeol; Cretella, Vrdoljak, Sersanti; Sicurella; Moscati, Galligani.

Nell'Alessandria staffetta Giorno - Gazzi in regia e, in attacco, la possibilità di un minutaggio più ampio per Stanco.